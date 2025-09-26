Dictan cinco meses de prisión preventiva contra conductor que causó accidente en el que resultaron graves dos niñas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este violento accidente ocurrió la mañana del pasado lunes, 22 de septiembre. | Fuente: Municipalidad de Chorrillos

El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Gianpiero Amaya, el conductor del automóvil que -fuera de control- embistió a una motocicleta en la que viajaba un padre con sus dos menores hijas, tras lo cual se empotró contra una vivienda, en el distrito de Chorrillos.

Cabe mencionar que el Ministerio Público había pedido nueve meses de prisión de prisión preventiva contra el hombre, quien es investigado por el presunto delito de lesiones culposas agravadas.

La investigación de este caso se encuentra a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos.

Debido al violento accidente, tanto el padre como las dos menores resultaron heridos. Una de las menores se llevó la peor parte en el accidente: se encuentra en estado crítico y podría perder una pierna, denunciaron sus familiares.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra cinco meses de prisión preventiva para GianPiero Amaya por el presunto delito de lesiones culposas agravadas- inobservancia de reglas técnicas de tránsito en agravio de tres personas, quienes estaban a bordo de una motocicleta que fue colisionada por…
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 26, 2025

¿Cómo fue el violento accidente en Chorrillos?

En las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa a las víctimas desplazarse por la calle Jauja, cuando de pronto aparece, en sentido contrario, el automóvil particular color negro.

Segundos después, el coche realiza una brusca maniobra e invade el carril contrario, impactando violentamente a la motocicleta, que sale despedida y termina en la acera. El auto, en tanto, sigue su recorrido fuera de control hasta terminar empotrándose contra la pared de una vivienda.

Las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades, mientras que el conductor del vehículo permanece detenido mientras se realizan las diligencias de ley.

Familiares piden que el caso no quede impune

El pasado miércoles, los familiares y amigos de las víctimas realizaron un plantón, exigiendo que el caso no quede impune y se sancione drásticamente al conductor que ocasionó el violento accidente.

“El pronóstico de mi Valentina es reservado, es bastante delicado. Está con respirador artificial y hay posibilidad de que pierda su pierna izquierda”, manifestó la madre de la niña herida.

“Este chico ha destruido dos familias; así que, por favor, necesito justicia para mis niñas, para mi familia”, añadió la mujer.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el conductor del vehículo no cuenta con licencia de conducir registrada. Además, según los familiares, el automóvil que provocó el accidente tenía vencido el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).

