Camión arrolló a mototaxi en Villa El Salvador: menor de 13 años falleció

Según testigos, la mototaxi de color rojo circulaba con normalidad cuando el camión, presuntamente fuera de control, la embistió violentamente. El impacto arrastró la unidad varios metros, causando la muerte del menor.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un menor de trece años perdió la vida luego de que la mototaxi en la que era trasladado fuera impactada y arrastrada por un camión que transportaba concreto.

El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Pastor Sevilla y 3 de Octubre, en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Según testigos, la mototaxi de color rojo circulaba con normalidad cuando el camión, presuntamente fuera de control, la embistió violentamente. El impacto arrastró la unidad varios metros, causando la muerte del adolescente en el lugar.

El conductor de la mototaxi resultó ileso; sin embargo, la madre del menor, al llegar a la escena, sufrió un cuadro de shock y fue trasladada de urgencia al centro médico más cercano.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona a la espera de peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Vecinos de la zona exigieron a las autoridades municipales la instalación urgente de semáforos y rompemuelles en el cruce, señalando que la falta de medidas de seguridad vial ha generado múltiples accidentes en ese punto.