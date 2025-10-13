Corte Suprema declaró procedente extradición de Jossimar Cabrera a EE.UU. por asesinato de Sheylla Gutiérrez

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida en atención a que Cabrera se acogió voluntariamente a la extradición simplificada para ser entregado a Estados Unidos y por la observancia de los requisitos más importantes para su juzgamiento por este caso.

La Corte Suprema declaró procedente la solicitud de extradición activa que formuló la justicia de los Estados Unidos en contra del ciudadano peruano Jossimar Cabrera, principal sospechoso del asesinato de su esposa Sheylla Gutiérrez ocurrido, en agosto último, en el condado de Los Ángeles, California, en dicho país.

Respecto a la solicitud de extradición pasiva formulada por el Tribunal Superior de California del Condado de Los Ángeles-California-Estados Unidos de América, la sala presidida por el juez supremo Cesar San Martín también precisa en su resolución, a la que tuvo acceso RPP, que en este caso se cumple el principio de doble incriminación respecto al delito de asesinato cuya sanción a imponerse según el Código Penal de California es de cadena perpetua, la acción penal no ha prescrito y el delito imputado al requerido es de naturaleza común no política y se perpetró en los Estados Unidos.

El tribunal supremo dispuso que se remita el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por intermedio de la Presidencia del Poder Judicial, y que se ponga en conocimiento de la Fiscalía de la Nación para que se proceda con el trámite correspondiente.

El último 28 de agosto, el Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima ordenó la detención preventiva con fines de extradición pasiva por un plazo de nueve meses contra Jossimar Cabrera, quien se entregó a las autoridades policiales de INTERPOL en el distrito limeño de Santiago de Surco tras retornar a nuestro país, el 16 de agosto último, con sus tres hijos procedente de California luego del crimen de su esposa.