Caso Sheylla Gutiérrez: Jossimar Cabrera podría ser extraditado a EE.UU. en menos de un mes, señaló abogado de la familia

Jossimar Cabrera permanece en la carceleta del Poder Judicial, en el distrito limeño de La Victoria | Fuente: PNP

Jefferson Cortez, abogado de la familia de Sheylla Gutiérrez, se mostró conforme con la decisión del Poder Judicial de ordenar nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra Jossimar Cabrera, padre de los hijos de Sheylla y el principal sospechoso de la muerte de la joven madre, cuyo cadáver fue encontrado en Estados Unidos.

El jurista sostuvo que el proceso de extradición podría adelantarse y concretarse incluso en menos de un mes, debido a que Cabrera Cornejo se ha acogido a lo solicitado por la justicia estadounidense.

"Estos nueve meses estamos contentos, estamos bien. Pero consideramos que, al haberse acogido, a través de su defensa técnica, a la simplificación de la extradición, este tiempo debería ser en menos de un mes o máximo un mes para que ya sea extraditado a Estados Unidos", señaló.

¿Qué sucederá con los hijos de Sheylla Gutiérrez?

El abogado Jefferson Cortez señaló que los menores hijos de Sheylla Gutiérrez se encuentran bajo custodia de la familia materna y están recibiendo acompañamiento psicológico por parte de las autoridades.

En cuanto a Jossimar Cabrera, el sujeto permanece en la carceleta del Poder Judicial, en el distrito limeño de La Victoria, a la espera de ser trasladado a la carceleta del establecimiento penal Ancón II para su clasificación.