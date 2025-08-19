Todo lo que se sabe del caso Sheylla Gutiérrez, peruana que fue hallada sin vida en EE.UU., y la acusación contra su pareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Justicia para mi hija”. Ese es el pesar de Jorge Gutiérrez, padre de Sheylla, una ciudadana peruana que fue hallada muerta el sábado en California, en Estados Unidos), después de haber sido reportada como desaparecida el 9 de agosto pasado.

La joven dejó en la orfandad a tres niños de 9, 5 y 3 años que recientemente llegaron al país tras gestiones de la Cancillería y en compañía de su padre, Jossimar Cabrera Cornejo, quien es señalado por la familia como el principal sospechoso de la muerte de Sheylla Gutiérrez Rosillo.

Y es que Helga Rosillo, madre de la víctima, contó que, horas antes de la desaparición, Sheylla le contó – en una videollamada – que iba a denunciar a Jossimar porque estaba casada de sus constantes maltratos.

Las agresiones habrían comenzado antes de que la pareja viviera en un condominio de California desde 2023, dado que, seis años antes, la joven denunció a Jossimar Cabrera porque la golpeó delante de su hijo.

"Ella me contaba que Jossimar Cabrera Cornejo le pegaba, la maltrataba e incluso le había pegado a mi último nieto, es el menor de 3 años, le había tirado una cachetada", narró Rosillo a Latina Noticias.

La madre señaló que, durante la llamada, pudo observar que Jossimar escuchaba la conversación con una visible expresión de enojo. “La miró con una expresión feroz”.

Ese mismo día, Helga dijo que recibió una segunda llamada de su Sheylla, quien le indicó que se encontraba bien y que iba a llevar a los niños al parque. Esa sería la última que escucharía la voz de su hija, pues al día siguiente ya no contestó las llamadas.

Ante la falta de respuestas, la madre se comunicó con Jossimar y este le respondió, a través de un mensaje de texto, que Sheylla había sido detenida en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) durante una cita programada.

Pero esa respuesta encendió las alarmas en la familia de la joven, pues esta oficina estatal no opera los fines de semanas y, además, la cita de Sheylla estaba programada para septiembre.

En las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio, a las cuales accedió RPP, se ve al sospechoso cargando un bulto envuelto en sábanas el día de la desaparición de Sheylla. Este material podría ser clave en las investigaciones.

En las imágenes se ve al principal sospechoso arrastrando un misterioso bulto envuelto entre sábanas. Fuente: Difusión

Sospechoso permanece como no habido: familia de Sheylla teme que rapte a los niños

Jossimar Cabrera Cornejo fue intervenido a su llegada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y, posteriormente, conducido a la Comisaría del Callao. Pero los familiares de Sheylla denunciaron que el sujeto fue liberado por no existir una orden de detención en su contra.

Actualmente se encuentra como no habido y los familiares de la joven temen que intente raptar a los hijos que tuvo con Sheylla, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para dar con su paradero.

“La evidencia está. Por eso, yo pido al ministro del Interior que nos apoye, que envíe inteligencia, que sepamos cuál es el paradero de Jossimar Cabrera”, declaró Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima.

“Mis sobrinos no pueden salir, no pueden ir a un parque, no pueden ir a un supermercado, no pueden reintegrarse a la sociedad, dado que este hombre está libre. Tememos por la seguridad de ellos, porque sean raptados”, lamentó.

Familiares piden a Cancillería acelerar trámites para repatriación del cuerpo

Los seres queridos de Sheylla esperan que las autoridades estadounidenses emitan una orden de capturar contra Cabrera, con el objetivo de que pueda ser interrogado y llevado a California para que puedan realizarse las investigaciones.

Asimismo, piden a la Cancillería peruana agilizar los trámites para la repatriación del cuerpo de Sheylla, a fin de darle cristiana sepultura en el Perú.

"Por el momento el apoyo que les pido de su parte es que por favor nos den todo el apoyo posible para poder culminar con lo que corresponda a la repatriación del cuerpo de mi hija. Agradezco al Ministerio de la Mujer, agradezco a todas las entidades del Estado que nos están ayudando", declaró Jorge Gutiérrez, padre de la joven.

Por su parte, Jessy Gutiérrez contó también que la forense estadounidense del caso les ha confirmado que las cortinas que envolvían el cadáver de Sheylla son las mismas que se ven en el video donde Jossimar Cabrera estaría trasladando el cuerpo.

Padres de Sheylla Gutiérrez declaran a la prensa desde los exteriores de la sede de la Cancillería. | Fuente: RPP

Jossimar Cabrera se declara inocente

En tanto, Roberto Robles, abogado de Jossimar Cabrera, indicó que su patrocinado se declara inocente de cualquier sospecha y que, hasta el momento, no existe ninguna investigación abierta contra él en nuestro país.

"Mientras no haya una investigación no podemos brindar un tema de estrategia de defensa. No hay unos hechos, no hay una imputación concreta que diga que mi patrocinado es el autor. Es un sospechoso que estamos viendo a nivel nacional por las noticias. Simple sospechoso. Puede haber otra persona, inclusive", aseguró.