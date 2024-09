"Todos sabemos que 'Chibolín' no hace nada gratis": difunden presuntos chats sobre presunto intercambio de favores entre Andrés Hurtado y Juan Sotomayor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un reportaje denunció un presunto intercambio de favores entre el conductor de la televisión Andrés Hurtado, conocido popularmente como 'Chibolín', y el exalcalde del Callao, Juan Sotomayor.



El programa dominical Cuarto Poder difundió conversaciones de chat que datan del 2018, cuando Sotomayor García, actualmente en juicio oral por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión, era candidato a gobernador regional del Callao por el partido Vamos Perú.



"Todos sabemos que 'Chibolín' no hace nada gratis", mencionó el exburgomaestre en uno de los mensajes.



Estas conversaciones de WhatsApp fueran extraídas del teléfono móvil de Juan Sotomayor por el Ministerio Público tras su detención del procesado el 25 de enero de 2020.



"Buenos días, bello hermano, te espero a partir de las 6 para nuestro caso social", glosó el conductor, quien es investigado por el presunto delito de cohecho activo específico.



Cuatro días después, 'Chibolín' continúa insistiéndole con llamadas y mensajes: "Juancito, no te olvides que mañana a las 12 estamos en tu oficina. Deseo saber si tú vas el sábado. Desde la última vez que estaba yendo a tu oficina con mi equipo para nuestros temas, me dijiste que suspendías nuestros compromisos de estrategias y que nos llamabas tú. Por eso, prudentemente, te espero porque somos hermanos, y a los hermanos de verdad se les espera". Sotomayor respondió brevemente: "Gracias, Andresito".



Las conversaciones de ambos personajes incluyen también comentarios sobre encuestas electorales. "Otro tema, Dios es testigo que estamos por los 10 puntos. Increíblemente subimos una barbaridad. Dios nos ama", aseguró Andrés Hurtado. "Sí, papito. Dios te bendice", replicó Sotomayor. "Nos bendice", añadió el conductor.



En junio de 2018, Sotomayor, debido a actividades partidarias, pospuso varios encuentros con su "hermano". "Por favor, si podemos pasar la reunión para mañana a las 12, porque se me ha complicado", le plantea. Y 'Chibolín' contesta: "Ok, Juancito. Suspendo todo, porque estábamos yendo con todo el equipo".



"Estrategia" y "libros"

Semanas después, Andrés Hurtado, investigado por el presunto delito de cohecho activo específico, le reclamó no haber atendido a su equipo: "Hola, Juancito, te llamé dos veces. Iba en camino a la reunión que me cambiaste dos veces. Estaba con el equipo de producción para todas las estrategias de lo conversado. Ya nos dio vergüenza ajena al no contestar para nuestra reunión. Dije 'ya no te llamo'. Me da pena por ti, porque nuestra intención es ayudarte al margen de algunos libros, que no son para nosotros, sino para ti, pero nos gusta ayudar con estrategia y amor a la camiseta. Cuando estés preparado para que todos los sábados estés con la estrategia que hemos hablado y los libros para ti, avísame, que siempre estaré para servirte, querido amigo".



En respuesta, el exburgomaestre acordó una nueva reunión: "Ahora te espero el martes a las 12 del día para conversar el tema".

No obstante, no está claro a qué se refería Andrés Hurtado con los términos "estrategia" y "libros".



En otras conversaciones, el conductor de televisión le preguntó si podía pasar por los "libros". "Los necesito para implementar la biblioteca de los niños", comentó. Sotomayor, mostrando cautela, respondió: "Yo ahora no puedo regalar nada por ley, estamos con las tachas. Después implementaré la biblioteca cuando gane".



En otro momento, 'Chibolín' le dice que necesita los libros para implementar la biblioteca de los niños de San Juan de Lurigancho: "Ayúdanos para hoy o mañana. En la clínica, no en mi casa, para hablar de toda la hoja de ruta". Sotomayor, aparentemente incómodo, replicó: "Hermano, no es los tiempos buenos. Veré en qué puedo apoyar a estos niñitos".



Finalmente, en una conversación con un tercero, el exalcalde del Callao afirmó: "Todos sabemos que 'Chibolín' no hace nada gratis. Cobra uff".