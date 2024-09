¿Andrés Hurtado podría evitar que la Fiscalía pida prisión preventiva en su contra?: Esto dice una abogada penalista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Andrés Hurtado se encuentra con un mandato de detención preliminar por 7 días.

Andrés Hurtado se encuentra recluído en la Prefectura de Lima, tras ser detenido el último jueves. El conductor televisivo cumple un mandato de detención preliminar en su contra por 7 días, debido a las investigaciones que afronta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

Aunque esta medida coactiva finaliza el próximo 26 de septiembre, los últimos datos que han salido a la luz hacen suponer que el Ministerio Público solicitará un mandato de prisión preventiva en su contra. Al respecto, RPP conversó con la abogada penalista Romy Chang, quien indicó que existe una forma para que Andrés Hurtado evite dicha imposición y afronte las investigaciones en libertad.

¿Andrés Hurtado podría evitar que la Fiscalía pida prisión preventiva en su contra?

Romy Chang consideró que la forma para que el conductor televisivo evite un eventual pedido de prisión preventiva en su contra es solicitar convertirse en colaborador eficaz, aunque indicó que para ello hay una condición ineludible.

"Sin ninguna duda, él puede hacerlo (convertirse en colaborador eficaz), siempre y cuando la información que dé realmente sea considerada valiosa para la Fiscalía, por ejemplo, con lo que respecta a funcionarios (...) y pueda entregar información y elementos de prueba, eso es muy importante. Recordemos que el solo dicho del colaborador no es suficiente para que pueda ser merecedor de algún tipo de beneficio", explicó.

"Hasta podría evitar ir a la cárcel, o sea, hasta podría conseguir que el fiscal ya no pida prisión preventiva en su contra, hasta eso. Recordemos el caso de Matilde Pinchi Pinchi, salvando las diferencias, ella a pesar de que estuvo muy metida en todos los actos de corrupción que realizó Vladimiro Montesinos, nunca pisó un penal. Entonces lo mismo podría ocurrir con él, pero la información que dé tiene que realmente ser valiosa", añadió.

Cabe resaltar que la jurista remarcó que, lo más probable, "es que el fiscal pida una prisión preventiva", y que una eventual condena podría llegar hasta los 35 años de cárcel.

"Después de los siete días, lo más probable es que el fiscal pida una prisión preventiva porque, lamentablemente, como todo el mundo lo ha visto, no tiene domicilio, no tiene arraigo, no tiene trabajo, y esos son elementos que evidencian un riesgo de fuga (…) Pero, ojo, también de manera paralela, por los otros casos de lavado de activos, por los otros temas que están pendientes de investigación y de donde ya hay una investigación abierta, también podría pedirse prisión preventiva y otras cosas", indicó.

"Dependiendo de lo que se vaya descubriendo en estos días, hasta podría llegar a los 35 años de cárcel, que es el tope que nuestro ordenamiento tiene, porque acá hablamos no solamente de un posible acto de tráfico de influencias, sino también de lo que hemos ido conociendo de posibles actos de corrupción, incluso de una eventual organización destinada al tráfico de influencia, o sea, una organización criminal, lavado de activos, y todos esos son delitos graves que, si se suman, podrían llegar a los 35 años", agregó.

Las hijas afrontarían las "peores consecuencias"

Por otro lado, Romy Chang indicó que las hijas de Andrés Hurtado, Josetty y Génnesis, quienes se encuentran en Estados Unidos, podrían afrontar las "peores consecuencias" del caso en el que está involucrado su padre.

"Ha pasado un poco desapercibido, pero lamentablemente yo creo que quiénes peores consecuencias pueden tener son las hijas, porque ellas viven en Estados Unidos y al parecer, lo que se ha hecho público, es que el dinero era enviado de a pocos a Estados Unidos para evitar el control", señaló.

"En Estados Unidos el tema es muy diferente, el Estado busca confiar en los ciudadanos, pero cuando detecta que existe alguna mentira o un acto de lavado -y ojo que Perú tiene convenio con la Embajada norteamericana y con la DEA- automáticamente abren investigaciones, obviamente te quitan las cosas, pero lo peor de todo es que las sanciones realmente son mucho más severas que las que existen en el Perú", aseveró.

La abogada penalista consideró que ambas hijas "van a tener que, allá, dar todas las explicaciones, si es que el dinero que han recibido es ilegal y si es que lo han estado depositando en bancos o han estado realizando acciones de lujo que no se condicen con sus ingresos".

"Eso no quita, si es que tienen bienes en el Perú, que también se les pueda investigar aquí por lavado de activos", puntualizó.