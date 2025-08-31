Últimas Noticias
Fiscalía abre investigación contra detenidos tras asesinato de un chofer en El Agustino

Fiscalía abre investigación contra extranjeros vinculados con el asesinato de un chofer en El Agustino
Fiscalía abre investigación contra extranjeros vinculados con el asesinato de un chofer en El Agustino | Fuente: Captura de video
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los sospechosos fueron detenidos el último jueves tras una intensa persecución. El conductor fue acribillado cuando manejaba su unidad en la avenida Ferrocarril.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Agustino (Segundo Despacho) anunció este domingo que ha comenzado una investigación preliminar contra los venezolanos Antonio José Guevara (28) y Luis Miguel López Guerrero (27) por el asesinato del conductor de transporte público, Humberto Yépez, ocurrido en la avenida Ferrocarril, en la zona de La Riel, límite entre El Agustino y Santa Anita.

El crimen se dio el último jueves 28 de agosto. Acorde a las pesquisas de la fiscal provincial Clara Díaz Reyes, uno de los pasajeros de la cúster que conducía la víctima le disparó por la espalda. Posteriormente, se dio a la fuga junto a su cómplice, sin embargo, fueron detenidos tras una intensa persecución en la Vía de Evitamiento, a la altura del óvalo El Derby, en la jurisdicción de Surco.

Antonio José Guevara (28) y Luis Miguel López Guerrero (27) serán investigados por los presuntos delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego.

El Ministerio Público tiene previsto recabar las declaraciones de los detenidos y los policías que los detuvieron, realizar pericias de absorción atómica, balística forense sobre las armas incautadas y dactiloscópica sobre huellas recogidas en los bienes incautados y la visualización del contenido de los teléfonos celulares que se incautó. 

Por la modalidad del crimen, no se descarta que este hecho esté vinculado a un presunto cobro de cupos a transportistas.

