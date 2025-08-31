Últimas Noticias
Puno: accidente en la carretera interoceánica vía Macusani-San Antón deja un fallecido

La Policía ya investiga para determinar las responsabilidades del incidente, así como las causas del mismo.
La Policía ya investiga para determinar las responsabilidades del incidente, así como las causas del mismo.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El impacto entre una camioneta pickup y un camión también dejó una persona herida. Los conductores de ambas unidades fueron detenidos.

Puno
Un accidente de tránsito ocurrido en la carretera interoceánica vía Macusani-San Antón, en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, región Puno, dejó un fallecido y una mujer herida, informó la Policía Nacional.

El accidente ocurrió cuando una camioneta pickup, de placa V0Q-779, impactó frontalmente con un camión, de placa A2Y-936, ocasionando la muerte de Fidel Mamani Gómez.

En tanto, una mujer, identificada como Rosa Mamani Tito, resultó gravemente herida, siendo evacuada de emergencia por los bomberos y la Policía al hospital de Macusani.

En tanto, los conductores de los vehículos involucrados, Lucio Tito Condori, de 64 años, y Victor Apaza Vilca, de 46, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Ambos choferes serán procesados por el presunto delito de homicidio culposo.

La Policía ya investiga para determinar las responsabilidades del incidente, así como las causas del mismo.

