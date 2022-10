Gabriela Sevilla no acudió a citación para esclarecer las investigaciones sobre su embarazo y desaparición

La joven Gabriela Sevilla había sido reportada como desaparecida el miércoles 19 de octubre. | Fuente: Redes sociales

Gabriela Sevilla Torello no acudió a la citación que tenía para esta mañana en la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en la avenida España (Cercado de Lima), para rendir su declaración sobre lo que ocurrió en las 36 horas que figuró como desaparecida.

La mujer había sido reportada como no habida el miércoles, 19 de octubre, tras salir de su casa en Surco con dirección a la Clínica Internacional (San Borja), debido a que se encontraba en labor de parto. Dos días después, la mujer apareció, pero sin su bebé.

El caso conmocionó a más de uno en todo el país; sin embargo, el ministro del Interior, Willy Huerta, informó que, según el informe del médico legista, la joven no estaba embarazada ni presentaba signos de parto reciente ni antiguo.

Sevilla Torello debía responder hoy por este caso, pero decidió no acudir a la citación. Distinta fue la situación de sus padres y su pareja, Ramiro Gálvez; quienes sí brindaron sus descargos ante esta dependencia policial, según pudo conocer RPP Noticias.

Gabriela Sevilla asegura haber estado embarazada

La joven Gabriela Sevilla se pronunció este viernes luego de dejar el Hospital Militar y aseguró que sí estaba embarazada y remarcó que tiene pruebas para demostrarlo. Además, señaló que acudirá a las autoridades para continuar en la búsqueda de su bebé.

"Tengo pruebas, claro que sí. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes es que ellos piensan que no pudo darse un embarazo. Los exámenes de sangre y orina ninguno los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera", sostuvo la joven en declaraciones a la prensa.

Gabriela Sevilla reconoció que ya no quería que le hicieran más examenes en el Hospital Militar porque estaba desde las 4:00 a. m. y se encontraba agotada, pero se mostró de acuerdo a realizarse todas las pruebas que faltan.

"Los médicos que sacaron ese informe (sobre su no embarazo) son del Instituto Médico Legista. Vinieron a hacerme exámenes y le dije que yo ya no me quería hacer porque me hicieron un montón. Salen a decir 'ella se negó a hacerse los exámenes' y es verdad, llegó un momento en que dije: 'ya no me los quiero hacer sino mañana'. Yo no me niego a que me hagan las pruebas", manifestó.

Sevilla manifestó que iniciará la búsqueda de su bebé y estará segura de encontrarla. También señaló que no tomó ningún Taxi Beat como se informó al inicio de la noticia de su desaparición y por ello acudirá mañana a la Fiscalía para dar sus declaraciones.

"Mañana tengo que ir a las 10 a. m. para dar mis declaraciones y voy a pedir que reconsideren ya un nuevo examen porque necesito que reivindiquen esto que puede ser un error. No te imaginas entrar a mi casa, ver el cuarto de mi hija vacío. Lo hemos armado con tanto cariño", sostuvo la joven.

No hay un plan para buscar a ‘Martina’

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Claudia Dávila, informó este sábado que no hay un plan de búsqueda para hallar a ‘Martina’, la supuesta bebé de Gabriela Sevilla, luego de que el informe del médico legista determinara que la joven no estaba embarazada ni presentaba signos de parto reciente ni antiguo.

Tras participar en una actividad en el distrito de Jesús María, la ministra dijo que, si bien no existe un plan de búsqueda, el Ministerio Público realiza las investigaciones para esclarecer el caso de Gabriela Sevilla.

“No hay un plan de búsqueda para encontrar a ‘Martina’, pero sí hay un proceso de investigación para saber qué ha pasado”, declaró a los medios de comunicación.

Consultada si es que Gabriela Sevilla será sometida a nuevas pruebas médicas, la ministra respondió: “Se pueden hacer todos los exámenes que correspondan, pero eso está en el campo de la Fiscalía y la Policía”.