José Pérez pide a la Fiscalía investigar quiénes integran el grupo radical del Apra 'Fuerza de choque'

José Domingo Pérez presta declaraciones a la prensa, en Lima. | Fuente: Foto: RPP

José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, pidió a la Fiscalía de Crimen Organizado iniciar una investigación para identificar a los integrantes de la 'Fuerza de choque' que "existe en el Partido Aprista".



En declaraciones a la prensa, dijo que esta 'Fuerza de choque' estaría buscando "amedrentar y atemorizar" a quienes declaran ante el Ministerio Público en el marco de la investigación del caso Odebrecht.



A juicio de José Domingo Pérez, este "grupo radical" eleva el peligro procesal en esta pesquisa que lleva a cabo la Fiscalía.



"La investigación continúa, pero que si no hay la intervención de los demás órganos fiscales y la Policía, para determinar quiénes son los integrantes de este grupo radical, lamentablemente no se podrá continuar las investigaciones debidamente, no solo porque corren riesgo la integridad física y la vida de los investigados que quieran colaborar con la justicia, sino también la de los testigos y, por qué no decir, de los fiscales que están a cargo de estas investigaciones", comentó.



El miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato brindó estas declaraciones a la prensa, luego de que el Segundo Juzgado de Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó prisión preventiva por 36 meses contra Luis Nava Guibert y arresto domiciliario para Miguel Atala Herrera.