Juzgado tomará decisión sobre pedido de prisión preventiva y detención domiciliaria. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial del caso Lava Jato sustentó su pedido de prisión preventiva contra el exsecretario de la Presidencia, Luis Nava, y detención domiciliaria para el exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala.

Al acogerse a la confesión sincera (delación premiada), Atala logró que el fiscal modifique el pedido de prisión preventiva en su contra por el de arresto domiciliario, así como la excarcelación de su hijo Samir Atala, implicado igualmente en esta trama de sobornos.

La Fiscalía también retiró el pedido de prisión preventiva que recaía sobre José Nava Mendiola. El padre de este último, Luis Nava Guibert, permanece en calidad de detenido en una clínica limeña por problemas cardíacos y sigue negando haber recibido dinero de Odebrecht.

En los siguientes días continuará su sustentación contra los otros imputados: Enrique Cornejo, Oswaldo Plascencia, José Luis Menacho, Raúl Antonio Torres Trujillo.

Estas fueron algunas claves de la audiencia de prisión preventiva:

El destinatario final fue Alan García

Miguel Atala confesó que sirvió de testaferro del fallecido expresidente Alan García, recibiendo dinero de la constructora brasileña Odebrecht, que luego traspasó en forma fraccionada al exmandatario, reveló este martes un fiscal.

El fiscal José Domingo Pérez informó en una audiencia judicial que Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de la estatal Petroperú, "confesó haber recibido dinero de Odebrecht para entregarle al expresidente García", quien se suicidó hace 13 días.

"El señor Miguel Atala Herrera está colaborando con la Fiscalía, también el inculpado José Nava Mendiola", hijo del exsecretario de la Presidencia en el segundo mandato de García (2006-2011), indicó el fiscal Pérez, miembro del equipo que investiga el escándalo de Odebrecht en Perú. Según Atala, le entregó dinero a García desde 2010 a 2018. "La primera vez en un monto aproximado de 20.000 a 30.000 dólares, y así de forma progresiva iba llevándole dinero al expresidente", dijo.

"Cada vez que (García) necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares. Le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares, como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, a la Universidad San Martín de Porres”, narró Atala.

Relación con Jorge Barata

El fiscal José Domingo Pérez leyó pasajes de la declaración de Jorge Barata sobre la actuación de Luis Nava Guibert. En el interrogatorio, Barata dijo que Nava le comentó que sabía de la coima que habían pagado al expresidente Alejandro Toledo por la carretera Interoceánica.

Además, Barata declaró que pactó el pago de 3 millones de dólares a Nava en una oficina en Palacio de Gobierno. “Mi respuesta fue si es necesario encontrar la forma en la que usted esté satisfecho con esto y no obstaculicen el andamiento del proyecto, ni delate ese problema del señor Toledo, nosotros nos comprometemos a pagarle 3 millones de dólares”, dijo Barata a los fiscales sobre la conversación con Nava.

Jorge Barata dijo que luego de haber pactado la coima se sintió bastante confiado. “Íbamos a tener los próximos cinco años sin haber mayores tropiezos, sin dificultades, porque lo ilícito, lo malo, que habíamos cometido en el gobierno anterior ya era sabido por la mayor autoridad del país [Alan García] y él no había tomado ninguna acción”, contó Barata, según lo relatado por el fiscal José Domingo Pérez.

Participación de Miguel Atala

El exvicepresidente de Petroperu, Miguel Atala, confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro del exmandatario Alan García para recibir US$ 1.3 millones de la empresa brasileña Odebrecht.

Durante su declaración a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato el pasado 26 de abril, Atala Herrera confesó que, a fines del 2007, el entonces secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert, le preguntó si podía ser apoderado de la empresa offshore Ammarin Investment INC. de la Andorra. En su confesión, Atala Herrera dijo que aceptó su pedido. Según su versión, en el 2008, Luis Nava le dijo que el dinero depositado era para el expresidente. En el 2010, el mismo García Pérez le confirmó que el fondo era suyo y le pidió que se lo fuera entregando progresivamente.

“En esta metodología del crimen organizado de lavado de activos, Luis Nava es la persona que en un primer momento recibe dinero en efectivo solicitado a Jorge Barata. En un segundo momento, se solicita el concurso de Miguel Atala para que preste su nombre a una empresa de papel off shore. En ambos casos, Atala y Nava representaban a García”, dijo el fiscal Pérez Gómez.

El hijo reconoce que su padre recibió dinero

El 26 de abril desde el consulado general de Perú en Miami, el hijo de Luis Nava declaró a los fiscales que su padre recibió dinero de Odebrecht. Según su versión, llevó a Jorge Barata en varias oportunidades a la casa de su padre donde se realizaba la entrada de dinero en efectivo.



"Jorge Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevara a casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunió con mi padre y me pidió mi padre que me retire de la conversación. Al terminar de conversación, dejé a Jorge Barata en su casa, regresé a la casa de mi padre y me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín pero no me dijo el monto y me dijo que Jorge Barata me volvería a llamar", es parte del relato de Nava Mendiola.

"Jorge Barata me llamaba y me pedía que pasara por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre. Algunas veces lo recogía y llevaba el dinero a mi padre y otras veces me pedía que yo le llevara unas mochilas en diferentes oportunidades, que nunca abrí pero sé que había dinero", continuó en su relato ante el representante del Ministerio Público.

La “Fuerza de Choque”

Durante su argumentación, el fiscal José Domingo Pérez indicó que existe peligro de obstaculización, luego de que Miguel Atala declara que tiene temor por la existencia de un “fuerza de choque” al interior del partido aprista.

"Tengo temor de que ellos puedan atentar contra mi vida o algún miembro de mi familia", dijo Atala a los fiscales.

El abogado de Miguel Atala dijo que su defendido teme que dentro de un penal alguien “podría atentar contra su vida”, por lo que se allanó el pedido de la Fiscalía para que se le dicte una menos grave como la detención domiciliaria.