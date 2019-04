José Domingo Pérez: “La vida de Miguel Atala Herrera no está asegurada”

José Domingo Pérez | Fuente: Justicia TV

El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Grupo Especial Lava Jato, aseguró que la vida de Miguel Atala Herrera corre riesgo, tras denunciar que el empresario fue amenazado por una ‘Fuerza de choque’ del Partido Aprista, luego de confesar que fue testaferro del expresidente Alan García.

Durante la audiencia judicial, el magistrado sostuvo que la vida del exvicepresidente de PetroPerú “no está asegurada” bajo el régimen de prisión preventiva, por lo que solicitó se cambie la medida por la de arresto domiciliario.

“La medida idónea (para Miguel Atala) debería ser la prisión preventiva, pero las circunstancias que nos están demostrando es que la vida del señor Miguel Atala Herrera, con una medida de prisión preventiva, no está asegurada y, por tanto, la única manera de salvaguardarla es con las previsiones que nos señala la norma procesal penal, y esto es la detención domiciliaria”, sostuvo.

“El riesgo que corre Miguel Atala Herrera es alto y es tan alto que sabía de las consecuencias al confesar públicamente. Pero sabe que su confesión es su mejor arma para obtener protección”, sentenció.

En ese sentido, pidió una investigación “de oficio” para identificar a los integrantes de esta ‘Fuerza de choque’ aprista, que -según su tesis- estaría detrás de las amenazas al empresario.

“(Miguel Atala Herrera) sabe el riesgo que corre. Ha manifestado que este grupo ‘Fuerza de choque’ del Partido Aprista Peruano, que entendemos que el fiscal de turno habrá ordenado una investigación para identificar a sus integrantes”, remarcó el fiscal.

José Domingo Pérez reveló este martes que Miguel Atala Herrera confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro del exmandatario Alan García para recibir US$ 1.3 millones de la empresa brasileña Odebrecht.

“Luis Nava Guibert se me acercó y tuvimos una breve conversación en la cual me dijo que el dinero depositado en la cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment INC, por el monto de US$ 1,312,000, era del presidente Alan García Pérez. Yo me di por enterado de ello en ese momento”, aseguró el empresario a los fiscales.