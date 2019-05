Juan Flores, ex arquero del fútbol profesional peruano, fue denunciado por agredir a su pareja. | Fuente: Poder Judicial

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria Montenegro, invocó a las autoridades de justicia a calificar como tentativa de feminicidio, la agresión del exfutbolista Juan Ángel Flores Acencio, cometida en contra de su pareja en su casa, en el distrito de Carabayllo.



“Hago un llamado a la Fiscalía a tratar el caso de este exfutbolista como una tentativa de feminicidio. No queremos un sistema de justicia que funciona para unos sí y para otros no, queremos un sistema de justicia que realmente entienda el problema del machismo que mata a la mujer, que no respeta a la mujer que la agrede”, demandó.

El MIMP continúa brindando orientación social, psicológica y legal a la afectada quien habría sido agredida físicamente por parte del exdeportista. Los profesionales del MIMP se contactaron con la denunciante a quien acompañaron ayer a su cita ante la Fiscalía de Turno de Carabayllo, y seguirán apoyándola en este difícil momento.

Montenegro informó que las y los profesionales de su sector acompañaron a la víctima al Instituto de Medicina Legal para las pericias psicológicas.

Asimismo, se propuso a la joven su ingreso a un hogar de refugio, pero desestimó este ofrecimiento, por lo que se solicitó a la comisaría de Tahuantinsuyo, que realice rondas y patrullaje por el domicilio de la víctima.

El exfutbolista fue detenido en la madrugada de ayer por la Policía después de que su pareja lo denunciara por violencia psicológica. Flores fue llevado a la sección de Violencia Familiar de la comisaría de Santa Isabel en Carabayllo donde pasó las diligencias respectivas. (Andina)