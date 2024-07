Confiep sobre caso Cócteles: "Se está utilizando a Ricardo Briceño como chivo expiatorio"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alfonso Bustamante: "Se está utilizando a Ricardo Briceño como chivo expiatorio"

El presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, rechazó las acusaciones contra Ricardo Briceño, expresidente del gremio empresarial, como parte de los imputados del juicio del caso Cócteles, vinculado a Keiko Fujimori. | Fuente: RPP

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, señaló que no queda claro de qué y por qué la Fiscalía de la Nación acusa a Ricardo Briceño, expresidente de la citada institución, en el juicio oral sobre el caso ‘Cocteles’, vinculado a aportes financieros supuestamente irregulares para la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, el líder del gremio empresarial sostuvo que se está utilizando a Ricardo Briceño como "chivo expiatorio" para un tema político y aislar a la Confiep del debate de ideas.



"No queda claro de qué se le acusa a Ricardo Briceño ni por qué. La campaña de medios de la cual se refiere la Fiscalía es una campaña que se inició muchísimo antes que la campaña electoral y era una campaña de propuestas sobre libre mercado (...) me he tomado la molestia de revisar cada spot publicitario y todos ellos son absolutamente inocuos y apolíticos", dijo.



Alfonso Bustamante recordó que se decidió iniciar la citada campaña de promoción de inversión privada bajo la gestión de Ricardo Briceño en el 2009, pero afirmó que esta se prolongó durante la época considerada electoral cuando había otro mandato en Confiep.



"La campaña comenzó mucho antes que hubiera la contienda entre dos candidatos. Entonces mal podríamos haberla diseñado para favorecer a un candidato, sino más bien para participar en el debate público. Lo que se pretende hacer, a mí se me ocurre es tratar de eliminar al sector privado de este debate público, de un debate de ideas, que además confronte a unas posiciones que son destructivas para el país. No se puede pedir que el sector privado permanezca enmudecido frente a propuestas estatistas, propuestas reivindicativas", expresó.

"Chivo expiatorio"

En relación con el supuesto delito de fraude que habría cometido Ricardo Briceño en perjuicio de la Confiep, Alfonso Bustamante rechazó un "desfalco" del gremio empresarial.

"No ha habido tal desfalco, es una alucinación de alguien porque en realidad no solamente no ha defraudado a nadie Ricardo, nunca tocó un centavo de ese de esa campaña es otra cosa porque él no le correspondía", indicó.

En la víspera, el consejo directivo de la Confiep emitió un comunicado para cuestionar la inclusión de Ricardo Briceño en el caso Cócteles “a pesar de la contundente evidencia” en contra de los cargos que se le hacen. Para el gremio empresarial, esto “denota un flagrante incumplimiento" de las obligaciones que la Constitución y el ordenamiento legal confiere al Ministerio Público.

"Se está utilizando a Ricardo Briceño como chivo expiatorio para un tema político para aislar a la Confiep del debate de ideas, al sector privado en general, que es muy malo para la población", agregó Alfonso Bustamante.

Caso proyecto Tía María

Sobre el proyecto Tía María, Ricardo Briceño consideró que esto será de "diametral importancia" para Islay y la región Arequipa. Además, aseguró que el anuncio de la empresa Southern Perú de reiniciar la construcción del citado proyecto responde a adelantarse a una violencia potencial de la minería ilegal.

"El uso de las aguas del río Tambo se descartó hace mucho tiempo y se cambió por un proyecto de desalinización del agua. Entonces, esto en realidad no era el debate. Creo que el debate real ha sido si los informales sí iban a seguir pudiendo explotar la zona o no y realmente la realidad nos ha ganado a todos con la presencia de los ilegales", dijo.

