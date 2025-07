"Lo han culpado como si fuera un asesino": Familia de conductor acusado de atropellar a Furrey se pronuncia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La familia de Pablo César Castillo Ticerán, el conductor sindicado por el Ministerio Público de causar el accidente que mantiene el streamer Antonio Crespo, conocido como 'Furrey', en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local, rompió su silencio.

En diálogo con RPP, habló sobre la decisión del Ministerio Público que modificó esta tipificación penal reduciendo el cargo a lesiones graves, ya que recordemos que en un inicio la Fiscalía había imputado al conductor el delito de homicidio simple en grado de tentativa.

Dicho proceso lo calificó "fuera de lugar" e "injusto". Incluso sostuvo que habría existado "una presión" para que se le dicte seis meses de prisión preventiva.

"Estamos llevando pues este proceso que me parece totalmente fuera de lugar, injusto. Mi hermano no es ningún criminal, lo han culpado como si él fuera un asesino. Porque ahí no hay dolo, es como que yo salgo con mi carro o con mi auto, y yo digo: ¿salgo a matar a alguien?. Entonces, es imposible eso. Esa tipificación que le han hecho a él, ¿cuál es el criterio para decir semejante aberración? Para mí ha habido una presión", declaró Elías Castillo, que es el hermano de Pablo César Castillo.

En esa misma línea, el abogado de la familia de Antonio Crespo, el abogado Jener Cáriga, manifestó que hasta el momento el conductor y también la familia no están corriendo con los gastos que vienen asumiendo la familia del streamer 'Furrey'.

"La esposa del conductor se le acercó y le comenzó a decir que la responsabilidad entera era de Antonio. Eso eso fue lo que me dijo la suegra textualmente. Entonces, hasta la fecha no han pagado absolutamente nada. En la fiscalía, la señora Miriam, esposa del conductor, trató de llegar a un acuerdo. Y la familia en ese momento me había dicho de que la familia de Antonio Crespo no querían saber absolutamente nada hasta que Antonio se recupere", declaró.

Según detalló el Ministerio Público, el cambio de esta tipificación del delito se basó principalmente en un informe del Instituto de Medicina Legal, donde señala que el streamer tendría diez días de incapacidad facultativa y sesenta días de incapacidad médico legal.

Lo último que se conoce de Antonio Crespo es que continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida en una clínica.