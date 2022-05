"Voy a seguir buscando justicia": Madre de Solsiret Rodríguez dice sentirse burlada por decisión del Poder Judicial de liberar a implicados en crimen

Solsiret Rodríguez fue vista por última vez el 23 de agosto de 2016. Luego de años de búsqueda, sus restos fueron hallados en una casa del Cercado de Lima. | Fuente: RPP

Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, afirmó este martes que la familia se siente humillada y burlada por el Poder Judicial al conocer la disposición de liberación, con pago de 60 000 soles de caución, a los dos implicados en el crimen de la joven activista.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Noche de RPP Noticias, Rosario Aybar señaló que desde el día que Andrea Aguirre y Kevin Villanueva fueron internados en un penal reclamó a la Fiscalía acelerar el caso de Solsiret Rodríguez, debido a la "lentitud con que avanzaba el proceso de investigación para la acusación" y para evitar la culminación de detención preventiva de los implicados en el asesinato.



"Nosotros, los padres, nos sentimos humillados, burlados por el Poder Judicial y esto lo venimos pasando desde el 23 de agosto del 2016 hasta el día de hoy. Seguimos en lo mismo. Encontramos una parte de los restos de mi hija y hay dos asesinos. Una asesina confesa y el otro, su cómplice", dijo.

Rosario Aybar calificó de "increíble" la rápida decisión de liberar a Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, pero aseguró que para encontrar justicia para su hija no hubo rapidez.

"Acelere las audiencias"

En referencia al pronunciamiento del Ministerio de la Mujer sobre el caso de Solsiret Rodríguez, Rosario Aybar manifestó que esto lo ve como un acompañamiento del sector y emocionalmente ayuda, a diferencia de años anteriores donde la familia se sentía abandonada.

"Yo pediría al Poder Judicial que por lo menos acelere las audiencias, porque las últimas fueron en el mes de junio. Yo estoy pidiendo de una manera normal dentro de mi derecho a la justicia de mi hija que si se puede acelerar", indicó.

Más temprano se conoció que el Poder Judicial ordenó la liberación de Andrea Aguirre y su pareja Kevin Villanueva, acusados del homicidio de la joven activista Solsiret Rodríguez en agosto del 2016 tras vencerse la prisión preventiva que se dicto en contra de ellos.

"Legalmente no se puede hacer nada; es decir, va a proceder eso (liberación de implicados en muerte de su hija), o el otro escenario es que no paguen los 60 000 soles, pero es muy remoto. ¿Qué esperamos nosotros? Realmente no sé que esperar y no sé a quién recurrir", sostuvo Rosario Aybar.

"No sé si el Poder Judicial me llame más adelante, no lo sé, pero de que voy a seguir insistiendo en justicia para mi hija, lo voy a hacer, eso sí lo voy a hacer. Así como se me cerraron las puertas para no buscar a mi hija y encontré una posibilidad, igualmente voy seguir buscando algo o alguien que me ayude encontrer justicia para mi hija", agregó la madre de Solsiret Rodríguez.

Caso Solsiret

Solsiret Rodríguez fue vista por última vez el 23 de agosto de 2016. Luego de años de búsqueda, sus restos fueron hallados en una casa del jirón Condesuyos, Cercado de Lima.

La División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía detuvo en el 2020 a Andrea Aguirre y a su pareja, Kevin Villanueva, como sospechosos de la desaparición de la estudiante.



Luego de cuatro días de detención, Aguirre Concha confesó a los investigadores de la PNP que había descuartizado el cuerpo de Solsiret Rodríguez, pero aseguró que la muerte de la joven fue accidental, durante una discusión entre ellas y Kevin Villanueva.

En febrero del 2020, el Poder Judicial dictó para ambos nueve meses de prisión preventiva, que en noviembre del mismo año fue ampliado a 16 meses más.

Para el Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, Kevin Villanueva y Andrea Aguirre cometieron el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado por ferocidad, tipificado en el artículo 106 y en el inciso 1 del artículo 108 del Código Penal.

Sin embargo, el fiscal provincial Jimmy Mansilla Castañeda a cargo, los acusa alternativamente, de ser los coautores del delito de feminicidio (tipificación alternativa), por lo que solicita 30 años de pena privativa de la libertad efectiva para ambos.

