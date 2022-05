Ministerio de la Mujer sobre liberación de implicados en caso Solsiret Rodríguez: Exhortamos al sistema de justicia actuar de manera célere frente a feminicidios

Andrea Aguirre y su pareja Kevin Villanueva investigados por el presunto delito de homicidio calificado de Solsiret Rodríguez. | Fuente: Andina

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) exhortó este martes al sistema de justicia actuar de manera célere y con debida diligencia frente a casos de desapariciones y feminicidios para evitar la impunidad. Esto luego de conocer la disposición de liberación, con pago de 60 000 soles de caución, a los dos implicados en el asesinato de la joven activista Solsiret Rodríguez.

A través de un pronunciamiento en las redes sociales, indicó que el posterior ocultamiento de los restos de Solsiret Rodríguez obstruyó el accionar de la justicia y generó zozobra en los familiares y amigos de la víctima.

El Ministerio de la Mujer recordó que a partir de este caso emblemático, "que despertó la indignación y la solidaridad de la sociedad civil", se incorporó la desaparición de mujeres en las Alertas de Emergencia de la Policía Nacional del Perú y su reconocimiento como una manifestación de violencia de género en el reglamento de la Ley N° 30364.

"Exhortamos a las entidades del Sistema de Justicia que actúen de manera célere y con la debida diligencia frente alos casos de desapariciones y feminicidio, a fin de garantizar el accesos a la justicia y evitar la impunidad", finalizó.

El Poder Judicial ordenó la liberación de Andrea Aguirre y su pareja Kevin Villanueva, acusados del homicidio de la joven activista Solsiret Rodríguez en agosto del 2016 tras vencerse la prisión preventiva que se dicto en contra de ellos.

Caso Solsiret

Solsiret Rodríguez fue vista por última vez el 23 de agosto de 2016. Luego de años de búsqueda, sus restos fueron hallados en una casa del jirón Condesuyos, Cercado de Lima.

La División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía detuvo en el 2020 a Andrea Aguirre y a su pareja, Kevin Villanueva, como sospechosos de la desaparición de la estudiante.



Luego de cuatro días de detención, Aguirre Concha confesó a los investigadores de la PNP que había descuartizado el cuerpo de Solsiret Rodríguez, pero aseguró que la muerte de la joven fue accidental, durante una discusión entre ellas y Kevin Villanueva.

En febrero del 2020, el Poder Judicial dictó para ambos nueve meses de prisión preventiva, que en noviembre del mismo año fue ampliado a 16 meses más.

Para el Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, Kevin Villanueva y Andrea Aguirre cometieron el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado por ferocidad, tipificado en el artículo 106 y en el inciso 1 del artículo 108 del Código Penal. Sin embargo, el fiscal provincial Jimmy Mansilla Castañeda a cargo, los acusa alternativamente, de ser los coautores del delito de feminicidio (tipificación alternativa), por lo que solicita 30 años de pena privativa de la libertad efectiva para ambos.

