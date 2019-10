El Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Lima ordenó prisión preventiva por cuatro meses en contra de Melisa González Gagliuffi, quien ocasionó la muerte de dos personas al embestirlos con su camioneta y dejar a otros dos heridos en la avenida Javier Padro el viernes 11 de octubre.

La titular de dicho juzgado, Liliana Chávez Berríos, accedió en parte al pedido que hizo la fiscalía -que solicitó prisión por seis meses- en contra de la conductora acusada por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

La magistrada abrió proceso penal por los mencionados delitos contra González Gagliuffi y ordenó el embargo de sus bienes para garantizar el pago de una reparación civil, para esto le dio un plazo de 24 horas para presentar una relación de los bienes que puedan ser objeto de embargo.

En su intervención durante la audiencia, la joven de 33 años sostuvo que la Policía Nacional no hizo un reporte completo sobre el accidente y reiteró que perdió el control de su auto por culpa de otro conductor.

"El reporte policial, a los cuales solo les dieron 30 horas para averiguar, no es completo, le pedí al mayor que recopilara más videos y me dijo que con lo que tenía ya era suficiente... Lo otro es que yo ocasioné el accidente porque perdí el control porque me metieron el carro".

Audiencia de prisión preventiva contra Melisa González Gagliuffi. | Fuente: @CSJdeLima

Christian Buitrón (30 años) y Joseph Huashuayo Tenorio (28) murieron arrollados por la camioneta que ella conducía. En tanto, Luis Vega Palacios (31) se recupera de sus lesiones tras ser dado de alta.

La División de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional determinó que la mujer conducía a más de 60 km/h y que no habría sido cerrada por ningún otro vehículo cuando se despistó y atropelló a los jóvenes. Esto último fue el principal argumento de defensa de la economista de 33 años.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) canceló e inhabilitó definitivamente la licencia de conducir de González Gagliuffi, por lo que no podrá manejar un auto en Perú por el resto de su vida.