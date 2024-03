Regidora Roxana Rocha sobre sentencia del TC que suspende peaje en Puente Piedra: "Es un precedente histórico"

Roxana Rocha, regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, vivienda y Nomenclatura en la Municipalidad de Lima, destacó este viernes la orden del Tribunal Constitucional a Rutas de Lima para suspender cobro de peajes en Puente Piedra. En ese sentido, aseveró que el contrato era lesivo porque no había ninguna clausula a favor de la municipalidad de Lima y no había una ruta alterna para la población en Puente Piedra.

"Ha sido una sentencia bastante esperada, pero finalmente la razón y la verdad nos asiste a la municipalidad y a todos los pobladores de Lima. Se ha hecho justicia porque es un precedente histórico a todo nivel porque la sentencia ha establecido categóricamente que ningún contrato es ilimitado absoluto porque ninguno puede contravenir el control público constitucional", expresó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Rocha aseveró que la sentencia es contundente en todos los aspectos porque habla de rutas alternas, vulneración y contraindicación contra el orden público.

"Entre los fundamentos que han hallado los tribunos han dicho: 'no existe vía alterna, no se puede denominar vía alterna a una ruta que uno tome sea por distancia o por tiempo materialmente no es factible. Esa no es la solución", expresó.

No más peaje

El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada contra Rutas de Lima y ordenó que se suspenda el cobro de peaje en el distrito limeño de Puente Piedra. Los magistrados consideraron que se había vulnerado el derecho fundamental al libre tránsito de quienes circulan por esta vía.

La decisión se mantendrá hasta adoptar medidas que cesen el "acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito" o hasta que la justicia penal se pronuncie sobre el fondo mediante sentencia firme para determinar el presunto origen ilícito de la concesión.

El Tribunal Constitucional exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público resuelvan la controversia con celeridad y determinen la responsabilidad penal y administrativa.

Por su parte, la concesionaria Rutas de Lima tildó de "arbitraria" la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó a la empresa privada que suspenda el cobro de peajes en el distrito limeño de Puente Piedra, al considerar que vulnera sus derechos contractuales, la Constitución peruana, las leyes y los tratados internacionales.



En un comunicado, advirtió que la decisión del TC "sienta un precedente jurídico nefasto para todos los inversionistas y titulares de concesiones" en el país, además de generar "un clima de inseguridad jurídica".