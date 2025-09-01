Últimas Noticias
Poder Judicial autorizó a Kenji Fujimori viajar a Países Bajos por motivos familiares y laborales

A raíz del caso conocido como los
A raíz del caso conocido como los "Mamani Videos", el excongresista Kenji Fujimori se le impuso una condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El Poder Judicial autorizó al excongresista ausentarse de Lima del 2 al 6 de setiembre para a la ciudad de Noord, en Aruba. La solicitud del exlegislador fue elaborada a fin de fortalecer el vínculo conyugal con su esposa y generar contenido para su podcast ‘Tampoco tampodcast’.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud que hizo Kenji Fujimori a través de su defensa legal, para que se le permita ausentarse del país para viajar a la ciudad de Noord, en Aruba, isla del Caribe que forma parte del reino de Países Bajos.

La solicitud del exlegislador fue elaborada a fin de fortalecer el vínculo conyugal con su esposa dado que las oportunidades de viajar en familia son muy escasas y también para generar contenido para su emprendimiento de difusión digital denominado ‘Tampoco tampodcast’, el cual le ha permitido obtener ingresos suficientes para realizar el pago de la reparación civil que se le impuso por el caso denominado "Mamani videos".

Al respecto, el juez supremo Checkley Soria determinó a través de una resolución emitida el último 27 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, que resulta razonable y procedente está solicitud de viaje, ya que el exlegislador presentó la documentación en la que señala la dirección de su estadía en el referido país y menciona que la temporalidad del viaje es por breve término.

No obstante, el magistrado determinó que el exparlamentario deberá retornar a nuestra ciudad capital al término de la fecha solicitada y dar cuenta a su despacho sobre su retorno, bajo "apercibimiento" o "advertencia" de informarse al representante del Ministerio Público para los fines correspondientes, en caso de incumplimiento.

Al respecto, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos presentó un escrito el último 25 de agosto ante el despacho del juez supremo provisional Checkley Soria, en el que no formula oposición en cuanto a la autorización de este viaje internacional de Kenji Fujimori.

A raíz del caso conocido como los "Mamani Videos", el excongresista Kenji Fujimori se le impuso una condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida y a cuatro años de cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas, la prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización del órgano jurisdiccional competente.

Kenji Fujimori fue condenado por "Mamani videos": ¿Dina lo salvó de prisión efectiva?

¿Dina Boluarte salvó a Kenji de prisión? Hijo de Fujimori fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida por caso "Mamanivideos".
Poder Judicial Kenji Fujimori Países Bajos

