Pleno del TC escuchó alegatos sobre habeas corpus de Keiko Fujimori para declarar nulidad por 'Caso Cócteles'

Giuliana Loza, defensa de Keiko Fujimori, consideró que José Domingo Pérez utilizó su alegato para desviar el foco del análisis | Fuente: Andina

Dos horas duró la audiencia en la sede del Tribunal Constitucional, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, donde se dieron los descargos sobre la demanda de habeas corpus interpuesta por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el fin archivar el proceso penal que se le sigue por los aportes a sus campañas para la Presidencia de los años 2011 y 2016.

Al término de la sesión, la abogada Giuliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, consideró que el fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, utilizó su alegato para desviar el foco del análisis del caso con temas políticos, dejando de lado los argumentos de fondo.

"Hubiéramos esperado escuchar una respuesta contundente de parte de la Fiscalía. Lamentablemente no ha podido superar ni siquiera mínimamente los argumentos de carácter constitucional. Yo creo que ha pretendido desviar la atención a cuestiones totalmente periféricas, cuando no siempre políticas en este caso", dijo la jurista.

"Lo central ha venido aquí. El agravio se mantiene y esperamos que el Tribunal Constitucional ingrese al fondo del asunto y sobre todo que sepa analizar de manera correcta que ya la señora lleva lamentablemente 10 años sometida a un proceso de carácter inconstitucional por hechos que, como ustedes habrán escuchado, la Fiscalía ni siquiera ha sabido responder y no constituían delito en el año 2016", agregó.

José Domingo Pérez: "Estamos entrando a un peligroso estado de impunidad"

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez advirtió que si el Tribunal Constitucional falla a favor de la defensa de Keiko Fujimori, la investigación contra el prófugo y exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón en el 'Caso Los Dinámicos del Centro' también correría el riesgo de archivarse.

"Si el Tribunal Constitucional señala que en el país se puede recibir dinero de la corrupción para financiar campañas políticas, lamentablemente todos los casos que en este momento están siendo investigados, que están con acusación penal, incluso los que ya tienen sentencia condenatoria se irían al archivo", indicó.

"Esta modalidad de recibir dinero de la corrupción para financiar campañas políticas podría ser bendecida o autorizada por el Tribunal Constitucional si ampara esta demanda, con lo cual la investigación que se sigue contra el prófugo Vladimir Cerrón por haber recibido dinero de la corrupción también tendría que ser archivada. Estamos entrando a un peligroso estado de impunidad", culminó.

La defensa de Fujimori estimó que el fallo del TC podría salir en alrededor de 15 días y que, de declararse procedente, la consecuencia es que el proceso por el presunto delito de lavado de activos en el 'Caso Cócteles' se declare nulo.