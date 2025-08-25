Kenji Fujimori sobre las Elecciones Generales 2026: “No voy a apoyar a ningún partido político”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kenji Fujimori marcó distancia de la vida política. | Fuente: RPP

El excongresista de la República, Kenji Fujimori, señaló en diálogo con Ampliación de Noticias que no apoyará a ningún partido político en las próximas Elecciones Generales que se celebrarán en abril del 2026.

“Antes que el ‘chimi chimi’ político se transforme en una bola de nieve, prefiero zanjar diciendo que no voy a apoyar a ningún partido político [en las elecciones del 2026]”, indicó.

Asimismo, al ser consultado sobre sí su decisión incluye a Fuerza Popular, partido liderado por su hermana Keiko Fujimori y con el que fue elegido congresista en 2011 y reelecto en el 2016, el exparlamentario enfatizó que actualmente no se encuentra inscrito en ningún partido político.

“No me van a ver en ningún estrado de mitin. Por primera vez siento que estoy haciendo lo que me gusta. Durante toda mi vida he acompañado a mi papá [a] los viajes al interior del país, de ahí lo ha acompañado 16 años en el penal de Barbadillo, prácticamente he vivido en el penal de Barbadillo, sé lo que es, sé lo duro qué es, y a veces el destino te pone por delante una sola cosa, a mí me puso solo la política y hoy en día siento que estoy construyendo mi proyecto de vida y lo disfruto muchísimo”, indicó.

Tras marcar su distancia con la vida política, el exparlamentario indicó que actualmente se encuentra enfocado en su programa de YouTube ‘Tampoco Tampodcast’.

“Yo creo que tú puedes participar como ciudadano, puedes opinar de política sin tener que estar dentro de la arena política. Y eso es lo que yo estoy experimentando hoy en día en ‘Tampoco Tampodcast’ en mi programa. […] No tengo ningún tipo de interés en participar en política”, acotó.

Sobre su relación con Keiko Fujimori

Al ser consultado sobre Keiko Fujimori, el exparlamentario indicó que actualmente mantienen una relación de “hermanos” con su hermana; sin embargo, precisó que prefiere evitar hablar sobre temas políticos con ella por salud mental.

“Desde la partida de mi papá, de mi mamá, estamos viendo obviamente los temas pendientes, la sucesión, pero yo, personalmente, por un tema de salud mental y emocional, trato de evitar temas políticos, tanto así que yo no veo programas dominicales”, señaló.

“Tenemos una relación [con Keiko Fujimori] como hermanos, obviamente, como familia. Pero yo trato de evitar justamente esos temas porque ya viviendo siete años alejados de la política, yo siento que lo mejor que me ha podido pasar es justamente estar fuera de la política. Mi hermana sigue en política, le deseo lo mejor, pero ya llega un momento, yo tengo mi esposa, mi familia y cada uno va tomando su propio camino”, acotó.

Por último, Kenji Fujimori evitó referirse a si su hermana postulará por cuarta vez a la presidencia de la República en el 2026. Sobre ello indicó que ese es un tema que deberá responder la propia Keiko Fujimori.

“[¿Crees que ella va a ser candidata una vez más?] Se lo tendrían que preguntar a Keiko”, concluyó.