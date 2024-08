Poder Judicial dejó en libertad a sujeto que asesinó a una mascota en Villa El Salvador porque habló incoherencias en audiencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Eva Camacho, dueña de la mascota, considera que el sujeto fingió tener alguna alteración mental.

El pasado 23 de agosto, por la madrugada, un sujeto asesinó a golpes a una perrita llamada Cornelia en el sector 2, grupo 5, del distrito limeño de Villa El Salvador (VES). Pese a ser capturado por la Policía y procesado por el Ministerio Público, el Poder Judicial desestimó la denuncia y dispuso su libertad, porque habló incoherencias durante la audiencia.

Luego de dicha resolución de la judicatura, el sujeto retornó a la zona donde asesinó a la mascota, lo que ha ocasionado la indignación de la dueña del animal, Eva Delia Camacho Flores, y el temor de los vecinos de que se repitan los mismos actos delictivos. Por ello, exigen que se reabra el caso.

Dueña de la mascota considera que fingió alteraciones mentales

Las cámaras de seguridad de un comercio cercano captaron el preciso instante en que el sujeto asesinó a sangre fría a la mascota. El presunto criminal se acercó sigilosamente a Cornelia en la vía pública, y la atacó dos veces con un objeto contundente en la cabeza. Tras ello, el can quedó tendido sin vida.

Según la dueña de la mascota, ella se percató de la ausencia de su perrita durante la mañana, mientras se aprestaba a salir a trabajar. Al preguntar por ella a los vecinos, le indicaron que yacía muerta en la vereda, tras ser asesinada.

Tras poner la denuncia en la comisaría del sector, el sujeto fue capturado. Sin embargo, aquí es donde la dueña cuestiona que este verdaderamente tenga alteraciones mentales pues, según indicó, en el centro policial reconoció los actos y alegó que lo había hecho porque los perros se llevan su comida, ya que él vive de comer restos de alimentos.

Horas después de ser liberado, los vecinos lo vieron echado en un parque cercano al lugar donde ocurrió el crimen, por lo que temen que tanto ellos como sus mascotas puedan ser atacados por el sujeto que, según indicó la dueña de la mascota, sería un consumidor de estupefacientes.

Delia Camacho pide apoyo a las autoridades para que se reabra el caso, porque señala que no sería la primera mascota que el sujeto ataca. No obstante, indica que no tiene los recursos económicos necesarios como para solicitar el patrocinio de un abogado experto en temas de maltrato animal. También pidió que otros vecinos afectados por el sujeto denuncien a la Policía pues esto ayudaría a que la causa pueda ser retomada en el Poder Judicial.