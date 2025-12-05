Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos por el caso 'Las Gardenias'

Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay por homicidio y terrorismo | Fuente: RPP

El Ministerio Público informó que obtuvo 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos, exlíder del grupo subversivo Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), investigado por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado por el caso ‘Las Gardenias’.

A través de sus redes sociales, la entidad indicó que la medida fue solicitada ante el Poder Judicial por el fiscal adjunto provincial Rubén Anicama Medina, perteneciente a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima.

Durante la sesión, sustentó que existen fundados y graves elementos de convicción, así como un alto riesgo de obstaculización del proceso y peligro de fuga.

La Fiscalía señaló que el entorno familiar y amical de Víctor Polay Campos se encuentran en Argentina y otros países, lo que incrementaría la posibilidad de que pueda eludir la acción de la justicia.

¿Qué ocurrió en el caso Las Gardenias?

De acuerdo con la tesis fiscal, el caso se trata de un ataque terrorista que se habría producido en mayo de 1989, "en agravio de distintas personas que integraban la comunidad LGTBI y se encontraban presentes en el bar Las Gardenias”, ubicado en la ciudad de Tarapoto, región San Martín.

Según Ariana Jaúregui, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el 31 de mayo de ese año, seis integrantes del grupo terrorista MRTA irrumpieron en el referido bar y capturaron a ocho personas "gays y travestis" y las ejecutaron a balazos. Dicho grupo criminal justificó los crímenes alegando que eran “lacras sociales que eran utilizadas para corromper a la juventud”.

Cabe resaltar que, para recordar los crímenes cometidos en el caso Las Gardenias, cada 31 de mayo, se celebra el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales, con el objetivo de "reafirmar el compromiso con la búsqueda de justicia para las víctimas LGBTIQ y sus familiares".