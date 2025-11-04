San Martín de Porres: ATU anuncia desvío de 30 rutas de transporte por obras en la avenida Universitaria

Desde este martes 4 de noviembre, la avenida Universitaria estará totalmente cerrada, entre las avenidas José Granda y Tomás Valle, por obras del nuevo corredor vial.

Un total de 30 rutas de transporte público modificarán su recorrido habitual en el distrito de San Martín de Porres por los trabajos de construcción del nuevo corredor vial de la avenida Universitaria, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Precisaron que estas obras serán ejecutadas en el marco de la obra denominada ‘Ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria, tramo avenida Metropolitana - avenida José Granda’.

Desde el martes 4 de noviembre de 202 se realizará el cierre total de ambos sentidos de circulación (norte-sur y sur-norte) de la avenida Universitaria, entre las avenidas José Granda y Tomás Valle, durante las 24 horas del día.

Plan de desvío

Como parte del plan de desvío, 28 rutas provenientes del distrito de Los Olivos modificarán su recorrido habitual. En sentido norte-sur, los buses circularán por las avenidas Tomás Valle, Los Próceres y José Granda antes de retomar su ruta original. En sentido sur-norte, el desplazamiento se realizará por las avenidas José Granda, Los Próceres y Tomás Valle.

Asimismo, 2 rutas provenientes del distrito de Independencia tendrán un recorrido alternativo. En sentido norte-sur, las unidades transitarán por las avenidas Germán Aguirre, Los Próceres y José Granda, mientras que en sentido sur-norte circularán por las avenidas José Granda, Los Próceres y Germán Aguirre antes de reincorporarse a su trayecto habitual.

Desde ATU recomendaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y respetar la señalización y las indicaciones del personal en la zona, a fin de facilitar el tránsito y garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.