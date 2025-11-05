Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes de Villa y Punta Negra

La Municipalidad de Lima había señalado que la decisión de retomar el cobro de peajes vulnera derechos fundamentales | Fuente: Andina

El Poder Judicial ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra "bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva, en caso de incumplimiento".

Esta medida se da luego de que la concesionaria reanudara el el cobro del peaje tras apelar la sentencia judicial que había suspendido el pago de la tarifa en el tramo sureño.

En dicha oportunidad, la empresa argumentó que, conforme a ley, cuando una sentencia es apelada sus efectos se suspenden hasta que sea definitiva.

“Como fue informado previamente, luego de ser notificada con la referida arbitraria decisión judicial, RDL procedió ese mismo día a suspender el cobro de peajes en todas las estaciones de peaje del tramo sur, en resguardo de la seguridad de sus trabajadores y usuarios y mientras evaluaba sus opciones legales”, señaló mediante un comunicado.

Municipalidad de Lima señaló que decisión de retomar cobro de peajes vulnera derechos fundamentales

Por su parte, la Municipalidad de Lima ya había emitido un comunicado en el que manifestaba que la decisión de Rutas de Lima de retomar el conbro de peajes vulneraba derechos fundamentales.

“Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, indicó en su momento.

“La MML es respetuosa de los fallos judiciales, así como de la inversión privada, justa y honesta; sin embargo, ante este nuevo atropello procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”, añadió.