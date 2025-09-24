Silvana Carrión tras anularse la colaboración eficaz de Leo Pinheiro: "No quiso llegar a un acuerdo sobre la reparación civil"

La exprocuradora Ad Hoc del caso Lava Jato reconoció que la defensa del expresidente de la constructora brasileña OAS puso trabas.

Silvana Carrión, exprocuradora Ad Hoc del caso Lava Jato, manifestó este miércoles que el acuerdo de colaboración eficaz de Leo Pinheiro, expresidente de OAS, no se concretó porque los abogados de esta persona indicaron que su patrocinado no quería pagar reparación civil.

"El señor Pinheiro solicitó someterse a un proceso de colaboración eficaz, que no ha concluido, y no concluyó porque su defensa señaló que no quería llegar a un acuerdo de reparación civil por el proceso de colaboración en el país", expresó para el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Carrión señaló que Pinheiro se ha negado a aceptar dar ese pago al Estado peruano argumentando que ya tiene un acuerdo de colaboración eficaz en Brasil y ese concepto de reparación civil lo hace allá.

"No es posible concluir con un acta de acuerdo si es que no hay un monto de reparación civil, no se puede presentar un acta así al juez, pues se le debe presentar la parte penal y civil porque eso es lo que dice la norma procesal", añadió.

Silvana Carrión afirmó que Leo Pinheiro de todas maneras deberá participar en el juicio oral que se le sigue a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y está obligado a asistir de forma virtual.

"Aquí en el país hay hechos que la Fiscalía ha calificado como ilícitos cometidos por el señor Pinheiro, por lo tanto, los hechos cometidos en el Perú, tienen que ser investigados, sancionados, en el Perú", expresó la exprocuradora.