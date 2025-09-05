Procuraduría General del Estado informa que Silvana Carrión dejó de ser procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato

, luego que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez , señalara que "todos los procuradores están en evaluación en este momento".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha culminado la desginación de Silvana Carrión Ordinola como Procuradora Ad Hoc para el caso Odebrecht y otros, "en uso de sus facultades previstas en el Decreto Legislativo N.° 1326 y su reglamento".

En esa línea, la Procuraduría General del Estado señaló que se ha garantizado que los casos que se encontraban a cargo de Silvana Carrión "seguirán siendo atendidos de manera continua y oportuna, sin afectar su normal desarrollo ni el cumplimiento de los objetivos institucionales en la defensa jurídica y de los intereses del Estado".

La @PGE_Peru comunica a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/ssOTCUO6to — Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) September 5, 2025

Silvana Carrión advirtió que remociones implicarían riesgos en avances en caso Lava Jato

Como se recuerda, Silvana Carrión se pronunció el día de ayer en Prueba de Fuego de RPP,tras las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien advirtió que "todos los procuradores están en evaluación en este momento".

Carrión advirtió que un cambio en el equipo que lleva el caso Lava Jato podría beneficiar a los acusados debido a la alta especialización requerida y generar un riesgo significativo para los avances logrados en este proceso judicial.

"Cualquier remoción de los actores que vemos, el caso Lava Jato, Fiscalía, Procuraduría, que venimos conociendo mucho tiempo estos casos, creo que lo que hace es darle ventaja a la contraparte porque el nuevo que venga no va a tener todo ese conocimiento, digamos, en tan corto tiempo”, explicó Carrión en RPP.

"[¿Cambiarlos implicaría un riesgo grande?] Sí, bueno, por la especialización. La experiencia internacional indica que la especialización y la expertise para este tipo de casos tan complejos es lo recomendable que la continúe en el tiempo para que pueda seguir conociendo estos casos y litigarlos de manera correcta", sostuvo tras respaldar su posición con los ocho años en el cargo.