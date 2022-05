"Tengo mucho miedo": víctima de intento de feminicidio pide al Poder Judicial que no liberen a su agresor

Los familiares de Pamela Soto exigieron celeridad en el caso, ya que no se explican por qué aún no se le dicta condena al agresor. | Fuente: RPP

La joven madre Pamela Soto Espinoza (37), sobreviviente de un intento de feminicidio, denunció que su agresor, Yousef Hinojosa, puede salir en libertad en las próximas horas, ya que este sábado, 28 de mayo, vencen los nueve meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por este caso.

A través de RPP Noticias, se mostró muy consternada por esta posibilidad, ya que teme que su expareja, estando en libertad, busque atentar nuevamente contra su vida.

“Tengo mucho miedo que salga y salga con todas las ganas de querer vengarse o querer terminar lo que intentó, porque para él yo estaba muerta cuando quedé en el piso”, manifestó.

Este caso data de septiembre de 2021: Pamela Soto Espinoza fue baleada por su expareja dentro de su casa, en Villa María del Triunfo (VMT), en represalia por no querer retomar su relación. El atentado ocurrió en presencia de la menor hija de la joven, de tan solo tres años.

La joven madre estuvo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) por 11 días, tras lo cual permaneció internada varias semanas. “Después de estar en UCI, he estado en cama muy mal; pero gracias a Dios estoy bien y solo quiero justicia”, comentó.

Piden sentencia contra agresor

Los familiares de Pamela Soto Espinoza hicieron un plantón esta mañana exigiendo celeridad en el caso, ya que no se explican por qué el Poder Judicial aún no le dicta condena al agresor.

“Hay pruebas, hay todo. No sé por qué no lo sentencian. Ya son nueve meses (de prisión preventiva), no sé qué tanto están investigando. Tenían todas las pruebas”, aseveró la víctima.

La joven señaló, incluso, que en octubre y diciembre su hermana recibió mensajes amenazadores, por lo que tuvo que cambiar de número telefónico.

