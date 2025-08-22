Últimas Noticias
Alcalde de Miraflores aseguró que obra del Corredor Turístico Miraflores-Barranco fue supervisada por Contraloría "desde el día 1"

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, mencionó que hubo celeridad en la culminación del proyecto
El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, mencionó que hubo celeridad en la culminación del proyecto "que fue paralizada a través de una resolución de contrato por incumplimiento del contratista que no fue puesto por la municipalidad, sino por el Tribunal de Contrataciones del Estado". | Fuente: ANDINA | Fotógrafo: Héctor Vinces
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Carlos Canales enfatizó que el corredor turístico Miraflores-Barranco ha sido supervisado por la Contraloría General de la República desde el inicio de la obra, señalando que ello garantizó la correcta ejecución de la obra.

Obras
00:00 · 13:11

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, aseguró que el corredor turístico Miraflores-Barranco ha sido supervisado por la Contraloría General de la República desde el inicio de la obra, señalando que ello garantizó la correcta ejecución de la obra, tanto en iluminación, el expediente técnico y la ciclovía.

"El expediente técnico que se entrega en la obra marca un tipo de luminosidad, un tema de montaje y eso es lo que se recibe. Y yo no puedo decirle al contratista otra cosa, porque, si cambio algo, yo tengo a la Contraloría General [de forma] concurrente. Ósea, todo lo que se hace está siendo supervisado desde el día 1 por la Contraloría General de la República. [¿Pero quién aprobó esas luces?] Ese es un expediente técnico que data del año 2022, en la cual se ejecuta ese proyecto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ante los reclamos de la gente, ante las situaciones el día de ayer se ha reducido la luminosidad del puente", aseguró en Ampliación de Noticias.

Respecto a la situación de los ciclistas, Canales dijo que deben pedalear sin excesiva velocidad porque puede haber un accidente, ya que es un corredor donde transitan muchos ciudadanos, añadiendo que con la marcha blanca se están "modulando los espacios".

"[¿Cómo se va a monitorear esa situación?] Son más de 24 personas que están permanentemente en esa zona. Luego se va a ir ordenando como se ha ordenado todo en la vida, porque ya uno se acostumbra a saber cuáles son las reglas. La mayoría de ellos [los ciclistas] están sumamente contentos porque tenían que ir hacia la parte de Reducto, donde tenían la posibilidad de ser atropellados por los vehículos, como ha sucedido en varias oportunidades, y ahora poder hacer un recorrido", sostuvo.

Alcalde de Miraflores asegura que el corredor turístico Miraflores-Barranco fue seguido por la Contraloría
Alcalde de Miraflores asegura que el corredor turístico Miraflores-Barranco fue seguido por la Contraloría | Fuente: RPP

Sobre el contrato de la obra

Por otro lado, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, mencionó que hubo celeridad en la culminación del proyecto "que fue paralizada a través de una resolución de contrato por incumplimiento del contratista que no fue puesto por la municipalidad, sino por el Tribunal de Contrataciones del Estado".

"Nosotros sacamos del proceso a la empresa INCOT, ganó la empresa Upaca, fue en apelación a la OSCE el concurso. En la OSCE salió Upaca y ordenó que entrara INCOT y por menor precio fue adjudicada (…) Mientras no se cambie todo el sistema de contratación del Estado -que es nefasto y ahora es peor todavía, porque uno puede impugnar poniendo 300 soles-, me puedo paralizar una obra de 150 millones de soles. Yo vengo del sector privado. Yo mañana soluciono un problema si está en mis manos, pero como tengo que seguir un ordenamiento jurídico, tengo que ser respetuoso, sino me acarrean", zanjó.

Frente a los cuestionamientos en torno a la construcción de casetas de seguridad en varios parques del distrito, Carlos Canales explicó que forman parte de proyecto de inversión que datan del año 2023

"Ha sido toda una materia de investigación, porque nosotros hemos elaborado los expedientes técnicos, primero, sensibilizando a los vecinos. ¿Quieren o no quieren? Queremos. ¿Dónde? Con la Policía Nacional en los lugares. Luego hemos entrado al Ministerio del Interior con un proyecto de inversión. Luego al Ministerio de Economía, y como no había dinero, le pedimos al Congreso de la República, y nos dio el Congreso de la República y nos hemos demorado año y medio para que nos asignaran los recursos", aseveró en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, sostuvo que los módulos realizados se han hecho "correctamente" al ser "proyectos de inversión que están en el Ministerio de Economía, que han sido autorizados, que se van a construir en las dimensiones que han sido señaladas". "Yo no tengo ningún proceso penal por ningún tipo de situaciones anómalas en el distrito", mencionó.

Tags
Carlos Canales Alcalde de Miraflores Miraflores Corredor Miraflores Barranco Corredor Turístico Miraflores-Barranco

