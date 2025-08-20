Inauguran puente del Corredor Turístico Miraflores – Barranco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este miércoles se realizó la ceremonia de inauguración del Corredor Turístico Miraflores – Barranco, denominado ‘Puente de la Paz’.

La placa conmemorativa fue develada de manera conjunta por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y su homólogo miraflorino, Carlos Canales. La actividad también contó con la participación de la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas.

“Suspendido entre nuestro cielo y el majestuoso Océano Pacífico, se alza esta imponente obra como símbolo de progreso y amistad entre dos distritos hermanos”, se lee en la inscripción de la placa se lee.

“Tenemos este puente maravilloso que es un ejemplo de todo lo que es, en Latinoamérica, la unión entre dos distritos turísticos, pero lo más importante es que es el único puente tubular, peatonal y ciclovía que une 112 m² para el disfrute de la familia”, sostuvo el alcalde de Miraflores, quien resaltó que la obra fue construida en 18 meses.

Rafael López Aliaga, por su parte, señaló que el ‘Puente de la Paz’ marca una antes y un después en la historia de Miraflores y Barranco, de los cuales afirmó, quedan “unidos por la paz y el amor”.

“Este puente no está solo pensado para Miraflores y Barranco, 300 000 a 500 000 hermanos nuestros de toda Lima vienen acá y este es un atractivo más. Esto va a jalar un flujo importantísimo de negocio y de gente que va a venir a disfrutar únicamente de esta vista maravillosa”, agregó.

Cabe señalar que el Corredor Turístico Miraflores – Barranco estará abierto al público a partir de este jueves, 21 de agosto.

Características del Corredor Turístico

Como se sabe, este es el primer puente tubular peatonal del país y unirá el Malecón de la Reserva (Miraflores) con el Malecón Paul Harris (Barranco), dotando a la zona de una renovada infraestructura y modernas instalaciones frente al mar.

El Corredor Turístico Miraflores – Barranco incluye un circuito peatonal que serpentea a lo largo de la costa y ciclovías desde el parque Alfredo Salazar hasta la avenida Sáenz Peña, para fomentar la movilidad sostenible.

A esto se suman un mirador en el acantilado de Barranco con vistas panorámicas hacia Miraflores, y zonas de descanso que funcionarán también como miradores naturales. La iluminación contará con sistemas LED para embellecer la zona del malecón y las áreas verdes circundantes. El puente tiene una longitud de 112 metros y más de 8 metros de ancho.

Uno de los principales atractivos del puente es sin duda la franja de vidrio dispuesta a lo largo de toda la estructura que permite al peatón una experiencia extrema pues tendrá la sensación de caminar casi en el aire sobre el tráfico de la bajada de Armendáriz.