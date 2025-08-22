Últimas Noticias
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
SJM: adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en puente peatonal María Auxiliadora

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según sus familiares, el menor recibió una llamada telefónica, por lo que salió de casa y se dirigió al punto donde fue ultimado. La PNP ya investiga el caso.

Policiales
Las investigaciones determinarán el móvil del crimen.
| Fuente: RPP / Alex Juárez

Lima, nuevamente escenario de hechos de violencia. Esta vez, un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en las inmediaciones del puente peatonal María Auxiliadora, que pasa por encima de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Según sus familiares, el menor recibió una llamada telefónica, por lo que salió de casa y se dirigió al punto donde finalmente fue ultimado. El joven fue interceptado por los asesinos en las escaleras de acceso al puente peatonal.

“Mi tía nos cuenta que él (la víctima) estaba en su casa, estaba tranquilo y, de pronto, recibió una llamada por la cual el salió de la casa. Pasó unos cinco, diez minutos; y a mi tía le llaman diciendo que él había fallecido, que habían encontrado su cuerpo. Es algo doloroso, es injusto que esto pase con un menor de edad”, manifestó a RPP Patrick Mendoza, primo de la víctima.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta dos casquillos de bala.

Las investigaciones ya están en marcha, para determinar el móvil de este homicidio, que ha conmocionado a los vecinos de SJM.

Al cierre de esta nota, personal del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
