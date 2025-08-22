SJM: adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en puente peatonal María Auxiliadora

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima, nuevamente escenario de hechos de violencia. Esta vez, un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en las inmediaciones del puente peatonal María Auxiliadora, que pasa por encima de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Según sus familiares, el menor recibió una llamada telefónica, por lo que salió de casa y se dirigió al punto donde finalmente fue ultimado. El joven fue interceptado por los asesinos en las escaleras de acceso al puente peatonal.

“Mi tía nos cuenta que él (la víctima) estaba en su casa, estaba tranquilo y, de pronto, recibió una llamada por la cual el salió de la casa. Pasó unos cinco, diez minutos; y a mi tía le llaman diciendo que él había fallecido, que habían encontrado su cuerpo. Es algo doloroso, es injusto que esto pase con un menor de edad”, manifestó a RPP Patrick Mendoza, primo de la víctima.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta dos casquillos de bala.

Las investigaciones ya están en marcha, para determinar el móvil de este homicidio, que ha conmocionado a los vecinos de SJM.

Al cierre de esta nota, personal del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

