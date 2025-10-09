Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 09 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 09 de octubre?

Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización José Carlos Mariátegui
  • Urbanización San Camilo
  • Urbanización San Juan de Dios
  • Urbanización Santa Cruz
  • Urbanización Virgen del Carmen I
  • Comité 11 y 12 de Julio
  • Comité 3 de Junio
  • Urbanización San Albino
  • Urbanización Villa El Carmen
  • Urbanización Ermitaño
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 09 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 09 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Los Girasoles de Huampani
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 09 de Octubre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 09 de Octubre, 11:50 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Los Girasoles de Huampani
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 09 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 09 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Nueva Esperanza
  • Urbanización Virgen de Lourdes
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 09 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 09 de Octubre, 8:00 pm
Informes RPP

La Reserva Nacional de Paracas y su constante lucha contra la pesca ilegal

El trabajo en conjunto entre el Sernamp y los guardaparques voluntarios ha permitido reducir la pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas, conoce los detalles en el siguiente informe de nuestro compañero Edwin Herrera.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA