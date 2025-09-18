Corte de agua en Lima hoy 18 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 18 de septiembre?

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Alizos de Amauta, Los

Urbanización Amauta Zona A, El

Urbanización Amauta Zona B, El

Urbanización Amigos de la Paz

Urbanización María Jesús Espinoza

Urbanización La Estrella

Urbanización Javier Heraud 1ra Etapa

Urbanización Javier Heraud 2da Etapa

Urbanización Inmaculada Concepción

Urbanización 28 de Junio

Urbanización Nuevo Amanecer

Urbanización Progresistas de Ate Zona A, Los

Urbanización Progresistas de Ate Zona B, Los

Urbanización Progresistas de Ate Zona C, Los

Urbanización Progresistas de Ate, Los

Urbanización Asociación Alto Monterrey

Urbanización Asociación Amigos de la Paz, Los

Urbanización Asociación de Viv. Las Lomas de Amauta B

Urbanización Asociación Hijos de Amauta Zona A

Urbanización Asociación Hijos de Collanac Sr. de Muruhuay - Esq. Pierola

Urbanización Asociación Jardines de Ate, Los - Ex Longueras

Urbanización Asociación Jardines de Noé, Los

Urbanización Asociación Jesús de Nazareth

Urbanización Asociación Milagro de Mayo, El

Urbanización Asociación Triunfadores, Los

Urbanización P.V. Residencial Las Américas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 18 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 18 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Antenor Orrego Ampl.

Urbanización Bayóvar Ampl.

Urbanización Bayóvar Ampl. 3ra Zona, Sector Santa Rosa.

Urbanización Nuevo Amanecer, Sector Nuevo Paraíso.

Urbanización Nuevo Amanecer, Sector Santa Rosa - Ampl.

Urbanización Nuevo Amanecer, Sector Villa Florida.

Urbanización Señor de los Milagros, Sector Simón Bolívar II.

Urbanización Señor de los Milagros, Sector Comité Nº 1.

Urbanización Señor de los Milagros, Sector Combate de Angamos.

Urbanización Agrupación La Fortaleza.

Urbanización Agrupación Las Mercedes.

Urbanización Agrupación Las Palmeras.

Urbanización Agrupación Las Palmeras II.

Urbanización Agrupación Víctor Raúl Haya de la Torre.

Urbanización Agrupación Víctor Raúl Haya de la Torre Ampl. Bayóvar. Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 18 de Septiembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 18 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización P.J. Diciembre 25

Urbanización P.J. Porvenir Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 18 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 18 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas A.H. Santa Cruz del Norte

APV Alcanfores de Naranjal, Los

APV Casa Blanca

APV Los Nogales de San Diego I y II Etapa

APV Los Nogales de San Diego

APV San Miguel

APV San Miguel Arcángel

APV San Pedro Chuquitanta

APV Villa Merlín

P.V. Corazón de Jesús

P.V. El Rosal II

P.V. Las Flores de Chuquitanta

P.V. Las Golondrinas

P.V. La Virreyna

P.V. Las Poncianas I Etapa

P.V. Los Nogales III Etapa

P.V. Los Portales de Monterrey II

P.V. Praderas de Naranjal IV Etapa

P.V. Residencial Atlanta

P.V. Residencial El Buen Jesús

P.V. Residencial El Rosal II

P.V. Residencial La Florida II Etapa

P.V. Residencial La Perla II Etapa

P.V. Residencial La Planicie

P.V. Residencial Monterrico

P.V. Residencial Uranio I

P.V. Santa Bárbara

P.V. Urb. Resid. La Paz

P.V. Valle Azul de San Diego I Etapa

P.V. Valle Azul de San Diego II Etapa

P.V. Villa Horizonte de San Diego

P.V. Villa Juanita

P.V. Virgen de Cocharcas I Etapa

P.V. Virgen de Cocharcas III

P.V. Virgen del Rosario

P.V. Virgen del Rosario I Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 18 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 18 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Capilla Urbanización, La Molina

Capilla Super, Mz U4, La Molina

Colinas Urbanización, Las Molina Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 18 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 18 de Septiembre, 11:50 pm