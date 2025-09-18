Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Rotafono, 39 años de periodismo de servicio
EP 1327 • 03:43
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15

Corte de agua en Lima hoy 18 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 18 de septiembre?

Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Alizos de Amauta, Los
  • Urbanización Amauta Zona A, El
  • Urbanización Amauta Zona B, El
  • Urbanización Amigos de la Paz
  • Urbanización María Jesús Espinoza
  • Urbanización La Estrella
  • Urbanización Javier Heraud 1ra Etapa
  • Urbanización Javier Heraud 2da Etapa
  • Urbanización Inmaculada Concepción
  • Urbanización 28 de Junio
  • Urbanización Nuevo Amanecer
  • Urbanización Progresistas de Ate Zona A, Los
  • Urbanización Progresistas de Ate Zona B, Los
  • Urbanización Progresistas de Ate Zona C, Los
  • Urbanización Progresistas de Ate, Los
  • Urbanización Asociación Alto Monterrey
  • Urbanización Asociación Amigos de la Paz, Los
  • Urbanización Asociación de Viv. Las Lomas de Amauta B
  • Urbanización Asociación Hijos de Amauta Zona A
  • Urbanización Asociación Hijos de Collanac Sr. de Muruhuay - Esq. Pierola
  • Urbanización Asociación Jardines de Ate, Los - Ex Longueras
  • Urbanización Asociación Jardines de Noé, Los
  • Urbanización Asociación Jesús de Nazareth
  • Urbanización Asociación Milagro de Mayo, El
  • Urbanización Asociación Triunfadores, Los
  • Urbanización P.V. Residencial Las Américas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 18 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 18 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Antenor Orrego Ampl.
  • Urbanización Bayóvar Ampl.
  • Urbanización Bayóvar Ampl. 3ra Zona, Sector Santa Rosa.
  • Urbanización Nuevo Amanecer, Sector Nuevo Paraíso.
  • Urbanización Nuevo Amanecer, Sector Santa Rosa - Ampl.
  • Urbanización Nuevo Amanecer, Sector Villa Florida.
  • Urbanización Señor de los Milagros, Sector Simón Bolívar II.
  • Urbanización Señor de los Milagros, Sector Comité Nº 1.
  • Urbanización Señor de los Milagros, Sector Combate de Angamos.
  • Urbanización Agrupación La Fortaleza.
  • Urbanización Agrupación Las Mercedes.
  • Urbanización Agrupación Las Palmeras.
  • Urbanización Agrupación Las Palmeras II.
  • Urbanización Agrupación Víctor Raúl Haya de la Torre.
  • Urbanización Agrupación Víctor Raúl Haya de la Torre Ampl. Bayóvar.
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 18 de Septiembre, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 18 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización P.J. Diciembre 25
  • Urbanización P.J. Porvenir
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 18 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 18 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • A.H. Santa Cruz del Norte
  • APV Alcanfores de Naranjal, Los
  • APV Casa Blanca
  • APV Los Nogales de San Diego I y II Etapa
  • APV Los Nogales de San Diego
  • APV San Miguel
  • APV San Miguel Arcángel
  • APV San Pedro Chuquitanta
  • APV Villa Merlín
  • P.V. Corazón de Jesús
  • P.V. El Rosal II
  • P.V. Las Flores de Chuquitanta
  • P.V. Las Golondrinas
  • P.V. La Virreyna
  • P.V. Las Poncianas I Etapa
  • P.V. Los Nogales III Etapa
  • P.V. Los Portales de Monterrey II
  • P.V. Praderas de Naranjal IV Etapa
  • P.V. Residencial Atlanta
  • P.V. Residencial El Buen Jesús
  • P.V. Residencial El Rosal II
  • P.V. Residencial La Florida II Etapa
  • P.V. Residencial La Perla II Etapa
  • P.V. Residencial La Planicie
  • P.V. Residencial Monterrico
  • P.V. Residencial Uranio I
  • P.V. Santa Bárbara
  • P.V. Urb. Resid. La Paz
  • P.V. Valle Azul de San Diego I Etapa
  • P.V. Valle Azul de San Diego II Etapa
  • P.V. Villa Horizonte de San Diego
  • P.V. Villa Juanita
  • P.V. Virgen de Cocharcas I Etapa
  • P.V. Virgen de Cocharcas III
  • P.V. Virgen del Rosario
  • P.V. Virgen del Rosario I Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 18 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 18 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Capilla Urbanización, La Molina
  • Capilla Super, Mz U4, La Molina
  • Colinas Urbanización, Las Molina
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 18 de Septiembre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 18 de Septiembre, 11:50 pm
Informes RPP

Rotafono, 39 años de periodismo de servicio

Hace 39 años, el periodismo de servicio se visibiliza en el Rotafono de RPP, plataforma que se pone a disposición de las audiencias como fuente de información y canal mediador entre la población y las autoridades para conseguir una posible solución a sus demandas.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA