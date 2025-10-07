Conoce el horario de los servicios de transporte público durante el feriado del 8 de octubre

Últimas Noticias
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó el horario especial que tendrán los servicios de transporte público el feriado por el Combate de Angamos.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó a los usuarios sobre el horario especial que tendrán los servicios de transporte público el miércoles 8 de octubre, feriado por el Combate de Angamos.

En ese sentido, la institución recomienda a los usuarios tomar en cuenta esta información para evitar inconvenientes en sus viajes durante este día feriado.

  • Transporte regular: De 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
  • Taxis autorizados: Funcionarán las 24 horas del día.
  • Corredores complementarios: Atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.
  • Metropolitano: operará con los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5:00 a. m. de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11:00 p. m.
  • Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.
  • Línea 1 del Metro: Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. con una frecuencia de paso de trenes de cinco a 11 minutos, dependiendo de la franja horaria.
  • Línea 2 del Metro: Funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Para mantenerse al tanto de cualquier actualización en los servicios, la ATU recomienda informarse a través de los canales oficiales de la institución.

