Ministra de Vivienda sobre corte de agua en Lima: trabajos se desarrollan de acuerdo al cronograma

Lima Hania Pérez de Cuéllar: "La privatización de Sedapal no está en la agenda"

Ministra de Vivienda: trabajos de empalme de tuberías se desarrollan "de acuerdo al cronograma" | Fuente: RPP

Hania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Fuente: RPP

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, señaló este viernes que los trabajos de empalme de tuberías, como parte de la ejecución de la obra Línea refuerzo entre la estructura OVNI-FORD, se desarrollan de acuerdo al cronograma establecido del corte del servicio de agua potable en 22 distritos de Lima.

En La Rotativa del Aire, la funcionaria afirmó que realizó un recorrido por algunos puntos de acopio de abastecimiento y que hizo lo propio la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), la Fiscalía y la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

"Hasta esta hora toda está transcurriendo de manera favorable. Acabamos de tener una pequeñísima conversación con los técnicos, todo se encuentra bajo el cronograma y no ha habido ninguna incidencia en el aspecto técnico. A la 1 de la tarde tenemos una reunión con el jefe de obra con los demás técnicos para hacer un corte", anunció.

Informe de Contraloría

Con relación al informe de la Contraloría, donde se revela que el plan preparado por Sedapal sobre el corte de agua no garantiza el abastecimiento mínimo de 20 litros por persona; Hania Pérez consideró que es una "orientación de oficio" y aclaró que es respetuosa de estas recomendaciones.

"Sé que el presidente de Sedapal ha tomado las previsiones respectivas. Pero sí quiero ser enfática en Lima en muchas ocasiones y en muchos distritos no se respeta ese límite, es parte de toda la problemática que sufre aproximadamente un millón de limeños y limeñas. Esto no se debe exclusivamente al corte de agua", afirmó.

Por tal motivo, Hania Pérez de Cuéllar planteó poner en agenda la problemática del acceso al agua que afecta a casi un 10 % de la población peruana.

"Tengo conocimiento por parte del equipo de Sedapal, lo he conversado con el presidente, que sí se han tomado las previsiones del caso para asegurar que el agua potable que se va a distribuir sí cuenta con esos permisos y calidad de agua que se requiere. He visto los documentos y de acuerdo a lo que me han reportado es correcto, manifestó.

"No está en agenda" privatizar Sedapal

De otro lado, Hania Pérez precisó de manera enfática que la privatización de Sedapal "no está en agenda" actualmente, por lo que se trabaja por fortalecer y modernizar la empresa.

"La privatización de Sedapal no está en la agenda. Se habla de esa privatización desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente que opina, que cree que es una solución, nosotros no estamos trabajando con esa lógica. Lo que queremos es fortalecer Sedapal y darle un servicio de calidad a todos los limeños y limeñas", manifestó.

Sedapal inició un corte de servicio, que inició este viernes desde las 6:00 a.m., en 22 distritos de Lima. Esto debido a la ejecución de obras que buscan mejorar el suministro del líquido elemento para habitantes de Lima Sur.