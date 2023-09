Comas: vecinos denuncian que un adulto mayor ahorcó a un perro dentro de su domicilio

Lima "No merecía que la maten así, ahorcándola", dijo un vecino indignado

Comas: un hombre ahorcó a perro en su domicilio | Fuente: RPP

Un adulto mayor, de aproximadamente 78 años de edad, ahorcó el miércoles a una perrita al interior de su vivienda en la urbanización Santa Luzmila, en el distrito limeño de Comas.

El hombre, identificado por los vecinos como Honorato Saavedra, fue liberado debido a que la Policía Nacional del Perú (PNP), afirma que el presunto delito no estaba dentro del plazo de flagrancia.

Vecino captó el asesinato

La violencia contra la mascota fue registrada en un video por uno de los vecinos, quien observó al perro atado con una soga dentro de la casa del hombre. Con el video los vecinos acudieron inmediatamente a la comisaría de Santa Luzmila para poner la denuncia.

Agentes de la PNP llegaron al lugar por la noche para detener al adulto mayor y posteriormente fue conducido a la comisaría de Santa Luzmila.

Una mujer, familiar del adulto mayor, confirmó el ahorcamiento de la perrita, pero justificó el hecho afirmando que la mascota había estado enferma.

"No merecía morir así"

Un vecino indignado señaló a RPP Noticias que en la denuncia se cambió de versión sobre el asesinato de la mascota.

"Se ha estado hablando que la perrita estaba delicada de salud, que estaba en estado crítico, pero ahora, cuando ahorita acaban de firmar la denuncia, dice que el señor no se acuerda porque es una persona de 78 años. Tenga la edad que tenga el señor, sea cual sea el motivo, como el estado de salud de la perrita, no merecía morir así, no merecía que la maten así, ahorcándola, con una muerte lenta y dolorosa", dijo.

Honorato Saavedra, quien ya se encuentra en su vivienda de Comas, tiene la calidad de citado para que acuda en los próximos días a la comisaría de Santa Luzmila y continuar con las investigaciones.

Vecinos del adulto mayor, rescatistas de animales y activistas anunciaron que realizarán un plantón al mediodía frente a la comisaría Santa Luzmila para que exigir el cumplimiento de la Ley 30407, ley de protección y bienestar animal.

Hace un par de semanas, un perro de raza pug resultó gravemente herido tras ser acuchillado por su dueño en el distrito de La Victoria. Días después, se conoció otro caso de crueldad animal, en Breña, donde un joven golpeó brutalmente a un perro dentro de un ascensor.

Además, un tercer caso sucedió en el Cercado de Lima, cuando una persona no identificada arrojó una gatita desde el piso 13 de un edificio. Y un cuarto caso de maltrato contra un perro ocurrió el miércoles en el Cercado de Lima: un hombre arrojó un piedra contra la cabeza de un can en el Callao.