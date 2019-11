Franklin Barreto, coronel de la PNP opina sobre los últimos accidentes de tránsito. | Fuente: Andina

Estas últimas semanas, varios accidentes de tránsito han despertado la indignación de los ciudadanos. El más reciente sucedió esta madrugada, cuando un bus interprovincial de la empresa Ibatursa cayó a un abismo de 300 metros de profundidad, en la sierra del departamento de La Libertad, causando un saldo de al menos 19 muertos y 25 heridos.

Asimismo, durante la madrugada de este domingo, dos personas murieron y nueve quedaron gravemente heridas, luego de que Jorge Luis Sevilla Paredes (35), un sujeto que se encontraba en estado de ebriedad, se pasara una luz roja y arrollara a varias personas que se encontraban en un paradero de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Independencia.

Sobre ambos accidentes ha sido consultado el coronel de la PNP y exjefe de División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, Franklin Barreto, en el programa “Ampliación de Noticias” de RPP Noticias, quien aseguró que no existe una política de Estado para los accidentes de tránsito.

“No existe una política de Estado para los accidentes de tránsito, tal cual existe para el terrorismo y para la criminalidad. (…) Hay evidentes deficiencias en este sistema que no solamente afectan al tema de justicia, también hay deficiencias en el tema administrativo, hay deficiencias en todo este ordenamiento jurídico. Los últimos accidentes que hemos visto no nos permiten razonar o entender cómo es posible que una persona que tenga licencia vencida, que haya ingerido licor, que no haya dormido toda la noche sea considerada una infracción administrativa”, manifestó.

Por otro lado, Barreto indicó que los delitos contra la seguridad vial no están incorporados en el código penal, ya que "simplemente se les considera como figuras agravadas".

“Esto definitivamente nos hace mucho daño porque, a la fecha, ya se ha sobrepasado los 400 muertos solamente por accidentes solamente en Lima. Definitivamente vamos a sobrepasar la cifra de muertos del año pasado”, explicó.