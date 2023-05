Lima Delincuente robó vehículo en menos de un minuto en San Borja

El robo del vehículo de Patricia Campos quedó registrado por las cámaras de seguridad de San Borja. | Fuente: RPP

Una mujer denunció el robo de su vehículo la noche del viernes, 19 de mayo, en una calle del distrito de San Borja, mientras realizaba una visita a sus familiares.

La víctima del robo, identificada como Patricia Campos, señaló que dejó estacionado su vehículo en la avenida San Borja Norte cuando un delincuente con mascarilla apareció para llevarse en minutos su automóvil.

La mujer indicó que en esta zona de San Borja, a pesar de contar con el patrullaje del serenazgo, los ladrones aprovecharon para llevarse el vehículo azul metálico, de placa de rodaje KO1917.

Patricia Campos solicita el apoyo de la ciudadanía para que se pueda dar con la ubicación del delincuente, que en los videos aparece sin mascarilla por algunos minutos | Fuente: RPP

"Salgo al balcón y no veo a mi carro"

El hecho delictivo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En el video se aprecia cuando el delincuente, al promediar las 7 de la noche, se acerca al vehículo y al percatarse que la alarma no se activó, procedió a manipular la puerta logrando abrirla y en cuestión de segundos se lo robó.

"Yo estaba pendiente cada 20 minutos mirando por el balcón el carro. Seguía a las cuatro, a las cinco, las cinco y media, las seis, las siete. Y le digo a mi prima 'ya me voy, antes que se me haga tarde'; y me dice: 'quédate 10 minutos más'. Esos 10 minutos fueron cruciales, no sé si quizás bajaba y me encañonaban o si Dios hizo que me quedara esos 10 minutos. Salgo esos 10 minutos al balcón y no veo a mi carro cuadrado. Imaginan cómo me siento, lamentablemente la delincuencia está al acecho", dijo Patricia Campos.

La mujer puso la denuncia en la comisaría y entregó los videos de seguridad para las investigaciones del caso. Sin embargo, solicita el apoyo de la ciudadanía para que se pueda dar con la ubicación del delincuente. Cualquier información se pueden comunicar al 995 738 838.