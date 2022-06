La familia de la víctima de feminicidio pide justicia y cadena perpetua para el asesino. | Fuente: RPP Noticias

Una madre de familia fue asesinada por su expareja que la venía acosando desde hace varios días en la cuarta zona de Collique, distrito de Comas.

La víctima identificada como Erika Valdéz, de 37 años, regresaba de comprar en un mercado local junto a su actual pareja, cuando fue abordada por Richard Montoya, quien bajó de un vehículo y le incrustó un fierro varias veces a la altura del abdomen.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad del lugar muestran el ataque a la madre de familia. Freddy Caira, actual pareja de Erika Valdéz empujó al agresor, pero este ya había herido a la mujer.

Montoya quiso continuar con su agresión, pero la víctima corrió y cayó al suelo a pocos metros, mientras su pareja intentó mantener alejado al sujeto. Este optó por subir a su vehículo para huir y durante su escape pasó por encima de las piernas de la mujer.

Erika Valdéz fue trasladada de inmediato a un centro médico y, si bien tenía signos de vida, falleció durante el trayecto y los médicos solo pudieron certificar su deceso. La mujer deja en la orfandad a cuatro menores de edad.

Piden cadena perpetua para feminicida

La madre de la víctima llegó hasta la morgue de Lima para que le entreguen los restos de su hija y así poder velarlos en su domicilio. Asimismo, hizo un pedido a las autoridades justicia para encontrar a Montoya.

“No sé nada sobre él ni la policía me ha avisado nada y eso es lo que me duele, que por qué estando nosotros en Perú sean tan lentos para hacer las cosas. Él está que se divierte más que seguro en cualquier sitio y mi pobre hija mire cuántas horas no veo a mi hija ni siquiera ni para velarla”, indicó.

Por su parte, Freddy Caira pidió cadena perpetua para el asesino de su pareja, con quien se había comprometido hace poco y planeaba casarse el próximo año. Según señaló, Montoya acosaba a Valdéz y ya la había amenazado.

“Lo único que pido es justicia y que le den cadena perpetua, ya adentro ya se van a encargar de él. Conmigo no se ensañó, se ensañó con ella y creo que ya le había dicho que ‘si no eres feliz conmigo, no vas a ser feliz con nadie’”, sostuvo.