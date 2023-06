Mujer resultó herida durante rescate de empresaria secuestrada: ya se investiga el caso

Lima Mujer resultó herida durante rescate de empresaria: ya se investiga el caso

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, señaló que las investigaciones ya iniciadas determinarán cómo resultó herida una mujer durante el rescate de una empresaria secuestrada en el distrito de Los Olivos.

Vicente Romero indicó que la mujer herida está “delicada”. | Fuente: RPP

En diálogo con la prensa, el ministro reconoció que Martha Flores Fierro (54), la mujer alcanzada por una bala durante el enfrentamiento con los secuestradores, se encuentra “delicada”.

“El último reporte que he tenido es que la Policía ya ha hecho el contacto, eso es lo que me han informado. Está un poco delicada (la señora), pero la atención me ha indicado que está en forma permanente”, manifestó.

“Acá lo único que queda es esperar el resultado de las investigaciones, las pericias, como corresponden; y eso determinará qué es lo que pasó”, añadió.

Familiares de Martha Flores Fierro denunciaron a través de RPP Noticias que la mujer se encuentra grave, tras recibir un impacto de bala durante el rescate de una empresaria que fue secuestrada en la víspera, tras dejar a su hijo en el colegio.

“Salió a las ocho (de la mañana) a comprar pan para la casa y, en eso, a dos cuadras, ha habido un tiroteo de los policías. Nos tocaron la puerta y la encontré en el suelo. La dejaron ahí botada”, señaló Mariela, hija de la señora.

“La traje lo más rápido posible (al hospital). Ha llegado aquí desde la 11. Está en operación, porque nos han dicho que no hay muchas expectativas, porque ha perdido demasiada sangre”, añadió.



Control migratorio

Por otro lado, el ministro del Interior señaló que se lanzará un plan de control migratorio que comprenderá la regularización de los migrantes.

“El control territorial es un tema muy sencillo. Lo que queremos nosotros es hacer un control territorial de todos aquellos extranjeros que están de forma irregular en el país”, sostuvo.

“Las normas ya se han dado. Si hay que cumplir los seis meses y, luego de esos 6 meses, ellos no han cumplido con las normas, tendrán que ser expulsados”, sentenció.

El titular del Mininter brindó estas declaraciones tras firmar un convenio para dotar de 160 policías a la región Callao. En la ceremonia, participaron diversas autoridades, entre ellas los alcaldes del Callao, Pedro Spadaro; de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes; y de Bellavista, Alexander Callán.