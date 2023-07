PNP presenta celulares robados y equipos de desbloqueo incautados en centros comerciales

Lima PNP presenta celulares y equipos de computo incautados

PNP presenta celulares y equipos de computo incautados en centros comerciales | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó este martes más de 5 474 celulares robados y 25 equipos de desbloqueo incautados en centros comerciales desde el año 2021.

El jefe de la Dirección de Policía Fiscal, general PNP Deny Rodríguez Bardales, precisó que desde hoy se procederá a realizar la entrega de solo 200 equipos celulares a sus propietarios debidamente identificados, ya que los otros equipos recuperados tienen el IMEI borrado.

"El día de hoy estamos con la disposición fiscal para hacer la entrega de los celulares a sus legítimos propietarios. Eso significa que nos hubiese gustado entregar los 5 400 celulares incautados. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a entregar 200 celulares, porque estos son los adquiridos legítimamente por los ciudadanos. Eso significa que están debidamente identificados ya que otros no han podido identificar como debe ser porque en muchos casos han sido adquiridos en mercados no convencionales, no regulares", dijo.

El comandante general de la Policía Nacional, general PNP Jorge Angulo, destacó la recuperación de celulares y llamó a la reflexión de los ciudadanos para no adquirir equipos sustraídos en "cachinas" o manipulados tras provenir de un ilícito penal y de acciones violentas.

"El día de hoy podemos entregar muchos equipos celulares de última generación que en algún momento fueron robados violentamente a los ciudadanos y que hoy hemos identificado fehacientemente la identidad del equipo y a quien le corresponde", afirmó.

PNP presenta celulares y equipos de computo incautados en centros comerciales | Fuente: Policía Nacional del Perú

Otros temas

De otro lado, el general PNP Jorge Angulo, se pronunció sobre la denominada tercera "Toma de Lima" y afirmó que forma parte de una estrategia de "terroristas y pseudoterroristas" para genera temor en la ciudadanía.

"Es parte obviamente parte de una estrategia para tratar de atemorizar o quizás asustar a nuestros ciudadanos frente a escenarios que están remotamente posibles de suceder. Sin embargo, la inteligencia policial y la inteligencia de las fuerzas armadas están realizando permanentemente los monitoreos", manifestó.

En relación de la liberación de los presuntos cómplices del delicuente Cristopher Fuentes Gonzales, alias 'Maldito Cris', el general PNP Jorge Angulo, anunció que mantendrá una reunión con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para poder hacer un "análisis de la situación" y "corregir algunos temas como el trabajo virtual".

"Si han habido algunas situaciones la Fiscalía como institución tendrá que tomar algunas medidas como las ha tomado", dijo en relación al caso de la fiscal María Del Socorro Abad Tandazo, quien fue retirada del cargo de fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte y de su despacho en la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.

En la conferencia de prensa de la PNP también participó el fiscal Miguel Puicón Yaipén del Ministerio Público.