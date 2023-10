Puente Piedra: un adolescente fue baleado por delincuentes tras resistirse a ser asaltado

Lima "La bala se ha quedado alojada en la parte ósea", indicó el INSN de San Borja

Menor baleado por delincuentes permanece estable en INSN de San Borja | Fuente: RPP / Jackeline Arce

Un adolescente permanece en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, tras ser herido de bala por delincuentes, en el distrito limeño de Puente Piedra.

El menor, de 15 años, permanece con pronóstico estable, tras recibir un proyectil de arma de fuego a la altura del cuello, cuando opuso resistencia al robo de su celular.

En diálogo con RPP Noticias, el doctor Carlos Álvarez, director adjunto de Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, indicó que la bala aún se encuentra alojada entre la quinta y sexta vértebra lumbar del adolescente.

"Está en condición estable y (la bala) se ha quedado alojada en la parte ósea, no ha invadido el canal medular, no ha provocado felizmente un daño vascular, lo que sí hay es un proceso de inflamación entre la quinta y sexta vértebra lumbar. El equipo quirúrgico ha evaluado el caso y ha considero que al momento no hay una indicación para una intervención quirúrgica", dijo.

Menor baleado por delincuentes permanece estable en INSN de San Borja | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jackeline Arce

"Está despierto, está respirando solo"

Tras el execrable ataque, el menor fue trasladado de emergencia a un centro de salud de Puente Piedra, tras lo cual fue derivado al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, para monitorear mejor su estado.

"Al momento el niño está despierto, está respirando solo, está con el soporte antibiótico, está con el soporte analgésico, el soporte antinflamatorio y con todo el personal de salud atentos a su evolución. Él está pasando a Unidad de Cuidados Intensivos en este momento y entra en un periodo de observación intensivo en las próximas 24 y 48 horas", precisó.

La madre del adolescente permanece a su lado, esperando la decisión de la junta médica del INSN para realizar una cirugía.

Los delincuentes interceptaron al menor en un mototaxi, cuando este se desplazaba por una calle de Puente Piedra. El disparo lo realizaron los ladrones cuando la víctima defendía su equipo celular.