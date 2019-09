Atacan a inspectores de Santa Anita | Fuente: Foto; Andina (Referencial)

Tres inspectores de la Municipalidad de Santa Anita quedaron heridos de bala este martes luego que un mototaxista disparó contra ellos dentro de un depósito municipal.

El atacante, identificado como Roger Clinton Ortega Ortega, usó su arma de fuego contra los inspectores al negarse a firmar una papeleta que le impusieron a su unidad vehicular.

Un testigo del hecho señaló a RPP Noticias que el motaxista fue intervenido en un operación para erradicar el transporte informal. Al no contar con documentos, el sujeto procedió a fugar y se inició una persecución, logrando alcanzarlo.

"No contaba con ningún documento, se puso agresivo siempre. Al ingresar el señor para que pueda firmar fue donde sacó el arma y disparó a quemarropa contra todos. Pensé en querer apoyar, pero él comenzó a disparar a todos, me tiré al piso y me oculté debajo de un carro", relató.

Según fuentes de la Policía Nacional, Roger Clinton Ortega Ortega registra antecedentes por robo en modalidad de raqueteo. El atacante es buscado por efectivos del orden.

Según el Hospital Hipólito Unanue viene atendiendo a los tres hombres heridos y estabilizando sus funciones vitales. A esta hora uno de los inspectores es intervenido quirúrgicamente.