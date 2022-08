El Mimp señaló que continuarán brindando apoyo legal y psicológico a la víctima y a su familia | Fuente: Andina

El Ministerio de la Mujer (Mimp), mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales, informó que, desde el último martes, viene atendiendo el caso de la menor de 12 años que fue abusada sexualmente en Jicamarca, San Juan de Lurigancho (SJL).

Como se recuerda, RPP Noticias dio a conocer este caso y la exigencia de los familiares de la víctima de que las autoridades competentes tomaran cartas en el asunto para la pronta obtención de justicia y el apoyo legal, físico y psicológico de la agraviada.

Soporte psicológico

Según señaló el Mimp, las acciones de respaldo a la menor y su familia se han desarrollado a través del Programa Nacional Aurora desde que se tomó conocimiento del caso.

"Desde el 16 de agosto, un equipo del Servicio de Atención Urgente tomó contacto con madre e hija y se les brindó apoyo psicológico", refiere el comunicado de la institución.

Vale señalar que la tía de la víctima refirió que, hasta el día de hoy, el Mimp no había dispuesto apoyo de este tipo para la menor o su familia.

"Hasta el momento no se apersona nadie. La ministra de la Mujer ha mandado un representante, pero no le han brindado la terapia psicológica hasta el día de hoy a mi sobrina. Ella está mal y no recibe terapia", indicó la familiar.

Sin embargo, el ministerio precisó que "se las derivó al centro de salud comunitario" del Minsa para recibir "sus terapias psicológicas", según establece el protocolo "en casos de violencia de género".

Asimismo, según la institución, al día siguiente "el equipo" acompañó a la madre en la "diligencia de toma de su declaración", luego de lo cual "se le brindó apoyo psicológico".

Además, el jueves 18 una trabajadora social habría realizado una visita domiciliaria a la familia y, desde la noche de ayer, personal del Mimp estaría participando en las diligencias fiscales programadas, "el control de identidad del detenido" y "la toma de declaración de testigo".









Piden Cámara Gesell

El día de hoy, madres de familia del colegio de la víctima junto a familiares de la menor mantienen un plantón en los exteriores de la Depincri de SJL y exigen justicia contra el agresor. En dicho lugar, la tía de la víctima relató que la menor se encuentra emocionalmente afectada.

"Emocionalmente, ella está mal. La ministra (de la Mujer) no se ha apersonado. Queremos que se apersone para que se le brinde la terapia psicológica porque hasta el momento mi sobrina no recibe terapia. No ha pasado tampoco por Cámara Gesell", remarcó.

Asimismo refirió que el presunto agresor, Ismael Choque Pérez, de 36 años, habría sido detenido por portar drogas y no por haber cometido un secuestro y una violación contra la menor de 12 años.

"Mi pedido es que la Fiscal tome conciencia, porque se supone que a esta persona lo están agarrando por violación y secuestro, no por droga. Pero ahora nos dicen que lo han intervenido por droga y por eso lo van a procesar. Yo pido a la Fiscal que vea los exámenes, que se hagan las investigaciones porque esto no puede quedar impune", señaló.





