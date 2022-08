Las madres de familia de la institución educativa Karol Wojtyla realizan un plantón frente a la Depincri de SJL. | Fuente: RPP

Los familiares de la menor de 12 años que fue víctima de abuso sexual por parte de un transportista denunciaron a través de RPP Noticias que, luego de tres días de haber sido dada de alta en el hospital, aún no recibe apoyo psicológico de parte del Ministerio de la Mujer (Mimp) o la Fiscalía, frente a la agresión sufrida.



"Hasta el momento no se apersona nadie. La ministra de la Mujer ha mandado un representante, pero no le han brindado la terapia psicológica hasta el día de hoy a mi sobrina. Ella está mal y no recibe terapia", indicó la tía de la víctima.

Ante esta situación, exigió que las instituciones competentes asistan a la menor y a su familia lo antes posible, ya que la agresión sufrida ha sido motivo para poner en riesgo la estabilidad emocional de todo el hogar.

"Nadie se ha acercado a brindar apoyo psicológico a la familia. Queremos justicia, queremos que se aceleren todo los trámites porque esto no puede quedarse así", subrayó la tía de la víctima.

Madres de familia hacen plantón

Asimismo, las madres de familia de la institución educativa Karol Wojtyla de San Juan de Lurigancho (SJL), colegio donde estudia la víctima, realizan un plantón frente al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito. Ellas exigen que se haga justicia contra el agresor que se encuentra detenido en esa sede policial.

“Queremos justicia para que este tipo de personas no sigan libres en la sociedad dañando a los niños. Queremos que se presente la Fiscalía, la ministra de la Mujer, que se acerquen y nos den una solución ante estos hechos”, refirió una de las madres.

Tal como informó RPP Noticias, el presunto agresor fue capturado la noche de ayer en Jicamarca (SJL). Se trata de Ismael Choque Pérez, de 36 años, quien habría dopado y secuestrado a la menor en un miniván que utilizaba para transportar escolares. Tras ello, la llevó a su casa en el referido lugar, donde perpetró la agresión sexual.

Según refirió la tía de la agraviada, la Policía les ha informado que el presunto agresor fue intervenido bajo los efectos de estupefacientes, por lo que sería procesado por ese motivo antes que por secuestro y violación de una menor de edad.

"Mi pedido es que la Fiscal tome conciencia, porque se supone que a esta persona lo están agarrando por violación y secuestro, no por droga. Pero ahora nos dicen que lo han intervenido por droga y por eso lo van a procesar. Yo pido a la Fiscal que vea los exámenes, que se hagan las investigaciones porque esto no puede quedar impune", remarcó.

Además, según refirió, la PNP les habría indicado que el sujeto cuenta con antecedentes por tocamientos indebidos y por violencia familiar. Incluso tiene orden de alejamiento interpuesta por la persona a la que agredió en aquella ocasión.



Los hechos

El último lunes, la madre de la menor interpuso una denuncia por desaparición en la comisaría de la zona, dado que su hija no regresó a casa luego de asistir al colegio. Dieciséis horas después, la menor fue encontrada por vecinos de Jicamarca aún bajo los efectos de la droga con la que fue dopada por su agresor. Inmediatamente, fue trasladada a un hospital.

Según refiere la familia, el conductor de la minivan sindicado como el agresor le pidió a la escolar que se pase al asiento delantero de la unidad móvil, momento que habría aprovechado para doparla y llevarla a su domicilio.

El hombre fue capturado la noche de ayer en Jicamarca. Desde entonces, permanece en la sede de la Depincri de SJL en espera de que se culminen las diligencias de rigor y se recaben las pruebas que se usarían en su contra. La familia de la víctima exige la cadena perpetua.





