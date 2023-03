SJM: mujer salvó de morir tras ser acuchillada por su expareja y denuncia que policía demoró acciones contra su agresor

La mujer recibió cuchilladas en el cuello y el hombro de parte de su expareja. | Fuente: RPP

Rosa Ñahuera Almenacorta se salvó de morir el último miércoles tras ser atacada a cuchilladas por su expareja cuando se encontraba cerca de su vivienda, en un intento de feminicidio en San Juan de Miraflores.

La mujer recibió heridas en el cuello, cerca de las venas yugulares, y en el hombro, cuando luchaba por su vida luego de que Luis Eduardo Gutiérrez Huamán se lanzara sobre ella tras haberse ocultado por horas en el interior de una mototaxi.

"Lo hizo en venganza, porque ya no quiero retomar la relación con ese sujeto; en venganza me quiso matar", dijo a RPP Noticias.

Ñahuera Almenacora relató que caminaba hacia su vivienda "a plena luz del día", aproximadamente a las 3:45 p.m. del pasado miércoles 22 de marzo, y al pasar al lado de la mototaxi, Gutiérrez Huamán sale del vehículo, la intercepta y pone delante de ella un cuchillo.

"Me dice textualmente (con) palabras vulgares que suba a la mototaxi. Este hombre quiso secuestrarme y matarme", dijo y agregó que para salvar su vida se lanzó al suelo, se arrastró con la intención de huir, pero fue en ese momento en el que recibió los dos cuchillazos.

Hombre fue denunciado desde enero

La mujer indicó que en enero de este año había denunciado a su expareja ante la Policía ante sus amenazas, pero recién a inicios de marzo se dieron medidas de protección a su favor.

No obstante, pese a que fue notificado, Gutiérrez Huamán la atacó el último miércoles burlando la disposición policial.

Tras ser atacada, y aun sangrando por sus heridas, Ñahuera Almenacorta fue a la comisaría de Pamplona en San Juan de Miraflores, pero no recibió apoyo inmediato de la Policía, denunció.

"Ahora (su agresor) está no habido. Quiero decir algo, a raíz de mi agresor no tuve apoyo de la comisaria de Pamplona 1, porque fui toda ensangrentada para que actúen en flagrancia, para que lo detengan. Pido que se investigue eso, por qué demoraron tanto para que este sujeto no pague lo que me ha hecho", dijo.

Ante el riesgo que sigue corriendo debido a que su agresor se encuentra en libertad, la mujer se ha mudado a casa de familiares para poner en buen resguardo su vida y la de sus hijos.