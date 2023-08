Atentado en VES: presuntos extorsionadores arrojaron potente explosivo contra depósito de una empresaria

Policiales / Crímenes Los delincuentes arrojaron una bolsa que contendría kilo y medio de pólvora

Los delincuentes arrojaron una bolsa que contendría kilo y medio de pólvora | Fuente: RPP Noticias

Los vecinos de las manzanas B y C, grupo y sector 6, del distrito limeño de Villa El Salvador (VES), pasaron la peor noche de sus vidas; luego de que tuvieran que dormir con sábanas cubriendo sus puertas y ventanas, tras la detonación de un explosivo que causó destrozos en seis viviendas de la zona.

Todo ocurrió anoche, al promediar las 9:00 p.m., según registraron las cámaras de seguridad: dos desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta y arrojaron una bolsa negra en la puerta de una vivienda que servía como depósito; tras lo cual huyeron del lugar. La bolsa habría contenido kilo y medio de pólvora, que explotó segundos después.

Atentado de extorsionadores

Según la familia de la propietaria del depósito, el atentado habría sido perpetrado en exigencia del pago de un cupo de más de doscientos mil soles que piden a la dueña del predio, una empresaria que se dedica desde hace 15 años al alquiler de muebles para eventos sociales.

“Este es el segundo atentado que le pasa a mi hermana. (…) La primera vez fue en casa de mi madre, donde vive ella, y ahora lo hacen en su depósito. Hemos recibido amenazas y ahí están las denuncias por extorsión. Nos piden S/ 250 mil a cambio de no atentar contra la familia”, indicó el hermano de la empresaria, que pidió no ser identificado por temor a represalias.

Según su relato, todo habría empezado hace más de un mes, cuando recibieron un escrito anónimo que exigía dicha suma de dinero a cambio de no hacerles daño. Inmediatamente, pusieron la denuncia ante las autoridades policiales, pero esto no habría servido para evitar los ataques contra sus propiedades.

"La primera vez metieron balazos y, el sábado siguiente, metieron un explosivo como este, pero de menor proporción", indicó el hermano de la dueña.

"Nosotros denunciamos e hicimos todo lo que se debe hacer, las diligencias en la Dirincri. Eso fue hace mes y medio más o menos. No ha avanzado la investigación, no hay nada, no nos han informado de nada. Pido que investiguen bien y los capturen porque son varias familias que sufren", agregó.

Vecinos temen nuevos atentados

Por su parte, los vecinos de la referida zona de Villa El Salvador indicaron a RPP Noticias que nunca antes habían sufrido este tipo de ataques. Además de los costos que deberán asumir para refaccionar sus viviendas, se quedan con el temor de nuevos atentados.

"Yo estaba con mi sobrino en mi sala y de pronto escucho la explosión. Reventaron las lunas y yo quedé ensordecido por la fuerza expansiva. Mi sobrino empezó a llorar, asustado", relató uno de los pobladores.

"No quise salir porque pensé que habría otra explosión. Cuando salgo después de unos minutos, veo cantidad de gente afuera. No solo era mi casa de la que habían reventado las lunas sino de otros vecinos (…) Realmente ha sido de terror, nosotros nunca hemos vivido esta experiencia", agregó.

Los pobladores exigieron a las autoridades policiales que un patrullero se mantenga custodiando la zona, porque sienten que sus vidas corren peligro tras el ataque de anoche.