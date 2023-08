Azurín pidió que PNP tenga "todo el poder" como en El Salvador y cuestionó a la Policía de Orden y Seguridad

Congreso El congresista Azurín consideró que la falta de personal policial en las calles es un problema de distribución

Tras las declaraciones del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, acerca de que en el Perú se podría tomar "experiencias" de El Salvador en materia de lucha contra la criminalidad, se ha suscitado un debate en la opinión pública respecto a esa posibilidad.

Al respecto, el congresista Alfredo Azurín (Somos Perú), presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de la Seguridad Ciudadana, en diálogo con RPP Noticias, consideró que "nuestra ley es distinta" a la salvadoreña, aunque resaltó que se haya dado "todo el poder" a la Policía de ese país.

"Nuestra ley es distinta. Sin embargo, (en El Salvador) le han dado todo el poder a la Policía y acá no lo tenemos (...) Darle el poder a la Policía tiene que ver con muchos aspectos: logística, personal (...) Constantemente, en las visitas que hacemos en las fronteras, en las comisarías, es recurrente los problemas que tienen (…) Básicamente, es decisión política y una falta de interés de apostar por la seguridad ciudadana", señaló.

En ese sentido, consideró que en El Salvador se implementaron medidas contra las pandillas porque "tocaron fondo", y que el problema de criminalidad en el país se puede resolver con "voluntad política".

"Lo que rescato de El Salvador: ¿ellos por qué tomaron esa medida? Porque tocaron fondo y yo no quiero que mi país toque fondo. Podemos solucionar esto si se le da el valor y las herramientas a la Policía", sostuvo.

"Esto es voluntad política (…) Si quieren tener un país con cierta tranquilidad tienen que invertir en seguridad, en la Policía, darle principio de autoridad", agregó.

Critica Policía de Orden y Seguridad

Respecto a la medida que impulsa el Ejecutivo de crear a la Policía de Orden y Seguridad como una categoría adicional a la Policía Nacional, el congresista consideró que no resuelve los problemas en materia de seguridad ciudadana.

"Tenemos 10 mil alumnos en las escuelas (policiales), aptos para salir pero quieren crear un grupo de policías de Orden y Seguridad cuando podrían acelerar eso", sostuvo.

"Para acá hay un problema grave: si son más de 10 mil alumnos, todos los padres han invertido cerca de 13 mil soles por alumno y ningún cadete tiene uniforme, agua, piscina, no tienen nada. Esto ya se lo he manifestado al ministro y hasta ahora no soluciona. Si no pueden solucionar esos temas, ¿cómo pretenden crear un grupo paralelo a la Policía?", inquirió.

Asimismo, consideró que la falta de agentes del orden es un problema de "distribución" y calificó la medida del Gobierno como "algo efectista".

"Hay los medios, pero hay una falta de distribución. Si contamos cuantas secretarías hay en la Policía, encontraremos que son miles (...) Aquí hay una mala distribución. No se puede crear de la noche a la mañana algo efectista que en la realidad no tiene práctica cuando se le debe dar el valor a la Policía y las herramientas", refirió.

Finalmente, resaltó que se debe evitar que la criminalidad "se sectorice", por lo que hay que aplicar medidas urgentes en el tema.

"Yo no quiero que los delincuentes se sectoricen. Lo que estamos teniendo es una sectorización y cuando se apropien de lugares geográficos va a ser imposible sacarlos y combatirlos. Esto es simple: darles las herramientas a la Policía, que significa muchas cosas", indicó.

"Acá se pretende hacer muchos experimentos, pero yo estoy convencido de que no van a funcionar porque, sencillamente, porque no se le da el valor a la Policía, no se le dota de herramientas importantes para que puedan combatir", puntualizó.